Зеленский - мне друг (как интеллектуал и демократ), но истина - дороже!

И потому хочу задать накопившиеся ЗА СТО ДНЕЙ вопросы (у меня есть сто вопросов, но сегодня озвучу только семь)).

Почему Фукс , новоявленный "гражданин" Украины не вернул Киевскому метрополитену два миллиарда гривен, которые он незаконно, используя нашу коррумпированную судебную систему, украл у всех Киевлян, заставляя их до сего дня платить вдвое за проезд в метро в пользу российского олигарха?

Почему Давид Арахамия продолжает возглавлять фракцию в парламенте так называемых "Слуг народа", если он крышует один из самых коррумпированных промыслов за всю историю Украины - ЕДАПС (и не важно, как эти черти нынче себя называют))?

Почему Стефанчук и Богдан не платят за госохрану из своего собственного набитого деньгами кармана?

Почему президент ездит из аэропорта такими кортежами, что Голобородьки не могут даже на велосипедах проехать домой?

Почему игорный бизнес у нас возрождают не те европейские страны, которые собирают ежегодно десятки миллирдов долларов в госбюджет за счет человеческих страстей в казино, а некий гражданин Литвы, представитель московской мафии, швыденько получивший украинскую паспортину "по методу Фукса".

Почему киевскому мэру не предьявлен "гамбургский счет"???

Или, как говорят умные люди: Вы и вправду ненадолго?

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