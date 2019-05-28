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/Політика

"Нетверезий стан, ідіот, дурень": Мосійчук у прямому ефірі поскандалив із глядачами

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Народного депутата Ігоря Мосійчука, який недавно вийшов зі складу Радикальної партії Олега Ляшка, запідозрили в появі у прямому телевізійному ефірі в нетверезому стані.

Так, один із глядачів ZIK, в ефірі якого український нардеп давав інтерв'ю і відповідав на запитання аудиторії, подзвонив у студію і заявив: "На мою думку, Мосійчук знаходиться в нетверезому стані".

"Ви можете оцінювати як завгодно. Я перебуваю в стані, в якому я є", – відповів на це політик.

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Ігор Мосійчук в ефірі ZIK

Ігор Мосійчук в ефірі ZIK

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Близько хвилини потому Мосійчук згадав про цей дзвінок і додав: "Ось ці всі потвори, які телефонують і розповідають: нетверезий стан, ідіот, дурень тощо... Це все люди, які направляються з певного центру. Господи, дай їм розуміння (нардеп перехрестився. – Ред.)... Не будемо уточнювати, але ми всі розуміємо, з якого".

Ведучий передачі попросив політика висловлюватися з повагою до глядачів. "А у мене немає поваги?" – запитав нардеп.

"Просто людина подзвонила, сказала, ви такий-сякий. Я скажу, звідки його попросили зателефонувати, щоб дискредитувати мене. Ось і все", – сказав він.

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Як писав OBOZREVATEL, раніше Ігор Мосійчук застеріг Володимира Зеленського від надання обіцянок президенту Росії Володимиру Путіну без консультацій із народними обранцями.

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Тема
Скандали з депутатами Верховної Ради
Особа
Ігор Мосійчук
Місце
Україна
Теги
видеоп'яний депутат
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Пронина Светлана
Пронина Светлана
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