"Нетверезий стан, ідіот, дурень": Мосійчук у прямому ефірі поскандалив із глядачами

Народного депутата Ігоря Мосійчука, який недавно вийшов зі складу Радикальної партії Олега Ляшка, запідозрили в появі у прямому телевізійному ефірі в нетверезому стані.

Так, один із глядачів ZIK, в ефірі якого український нардеп давав інтерв'ю і відповідав на запитання аудиторії, подзвонив у студію і заявив: "На мою думку, Мосійчук знаходиться в нетверезому стані".

"Ви можете оцінювати як завгодно. Я перебуваю в стані, в якому я є", – відповів на це політик.

Ігор Мосійчук в ефірі ZIK Скрін відео

Близько хвилини потому Мосійчук згадав про цей дзвінок і додав: "Ось ці всі потвори, які телефонують і розповідають: нетверезий стан, ідіот, дурень тощо... Це все люди, які направляються з певного центру. Господи, дай їм розуміння (нардеп перехрестився. – Ред.)... Не будемо уточнювати, але ми всі розуміємо, з якого".

Ведучий передачі попросив політика висловлюватися з повагою до глядачів. "А у мене немає поваги?" – запитав нардеп.

"Просто людина подзвонила, сказала, ви такий-сякий. Я скажу, звідки його попросили зателефонувати, щоб дискредитувати мене. Ось і все", – сказав він.

Коментарі до відео

Коментарі до відео

Коментарі до відео

Як писав OBOZREVATEL, раніше Ігор Мосійчук застеріг Володимира Зеленського від надання обіцянок президенту Росії Володимиру Путіну без консультацій із народними обранцями.

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