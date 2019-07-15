Скандал із бронежилетами: директора ДБР упіймали на жорстких проколах

Скандальний директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що ніяких претензій до нібито бракованих, за інформацією ДБР, бронежилетів минулих років випуску немає.

Про це написав український громадський діяч, волонтер, радник п'ятого президента України Петра Порошенка Юрій Бірюков на своїй сторінці у Facebook. За його словами, Труба сказав, що інформація про дефекти з'явилася через партію, яка почала надходити на склади з квітня, але експертизу в бюро ще не проводили.

Також Труба додав, що були деякі "слідчі дії" щодо тестування, які робив "незрозуміло хто і незрозуміло де", зазначив громадський діяч.

Роман Труба Пресслужба ДБР

"Звідси, його м*ти, питання: а на якій підставі він на всю країну заявив 26 червня про те, що три з п'яти бронежилетів браковані й завдано збитків на 100 мільйонів гривень?!" – обурився Бірюков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ДБР заявило про викриття нової схеми з бронежилетами у Міноборони.

Також у мережі з'явився запис прослуховування у справі про бронежилети для Збройних сил України.

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