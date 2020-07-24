Нестача води для збройних сил РФ у Криму може спричинити вторгнення в Україну, – експерт

Потреба збройних сил РФ в анексованому Криму у водних ресурсах може спричинити вторгнення Росії в Україну.

Як повідомляє "Укрінформ", про це заявив член Меджлісу кримськотатарського народу, голова Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв.

"Потреба Росії в дніпровській воді залишається, і вона продовжуватиме спроби роздобути дніпровську воду. Але я хочу однозначно сказати, що тих ресурсів води, які є в Криму, для цивільного населення достатньо. Виключаючи активне використання води для збройних сил Російської Федерації, наприклад, для заповнення водою радіаторів танків і бронетранспортерів, то води в Криму цілком достатньо, щоб там не було гуманітарної катастрофи", – запевнив він.

Проте, зазначив Барієв, Росія активно працює на всіх фронтах, зокрема дипломатичному, заявляючи, що Україна нібито проводить політику дискримінації щодо жителів Криму.

"Було звернення до ЄСПЛ від так званого рибного господарства, яке в підсумку продемонструвало програш російських юристів і всієї правової системи Росії", – наголосив член Меджлісу.

Однак, зазначив він, ці процеси потрібні Росії для того, щоб створити певні передумови для своїх дій, які можуть призвести до вторгнення.

На думку Барієва, Україна завжди повинна бути готова до вторгнення і працювати в кількох напрямках, перший з яких – посилення стримування можливого нападу з боку РФ, враховуючи той контингент російських військ, який перебуває на території Криму і південному сході України.

"Я вважаю справедливим те, що влада і громадськість активно заявляють про загрозу Україні з боку Росії і в такий спосіб привертають увагу міжнародної спільноти, американських і європейських експертів із метою вжиття своєчасних превентивних заходів у вигляді посилення санкційної політики, у вигляді посилення української армії", – сказав він.

За словами члена Меджлісу, важливо, щоб Захід розумів, що якщо буде ескалація конфлікту в Україні, то проблема українських біженців буде більш дороговартісною проблемою для Заходу, ніж своєчасне надання допомоги для України і вчасно вжиті превентивні дії у вигляді санкцій щодо країни-агресора.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній посол США в Україні Вільям Тейлор заявив, що Штати введуть найважчі санкції проти Росії в разі її вторгнення на південь України.