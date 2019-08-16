Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ

/ Політика

"А то Путін нападе": Зе-команді дорікнули за заяви про Росію

3.2т Читати матеріал російською

Військові експерти з команди президента Володимира Зеленського фактично почали повторювати заяви про ситуацію на Донбасі, які озвучував п'ятий президент Петро Порошенко.

"Мені здається, це не зовсім справедливо", – заявив в блозі OBOZREVATEL офіцер запасу, волонтер і журналіст Мирослав Гай.

Він нагадав про те, що напередодні чергових виборів президента і позачергових виборів парламенту експерти з табору Зеленського, в тому числі військовий експерт Іван Апаршин, звинувачували Порошенка і його команду в тому, що ті залякують громадян, коли говорять про небезпеку великого наступу Росії на Донбасі, в тому, що введення воєнного стану було необхідно для скасування чергових виборів.

Новини
Волкер зустрівся із Зеленським і поїхав на Донбас: про що говорили

"І тоді виникла ця фраза, яка стала нарочитою: "А то Путін нападе", – нагадав Гай.

"Зараз же Апаршин фактично повторює те, що більшість фахівців з оборони говорили протягом декількох років, що говорив минулий Верховний головнокомандувач – що Росія нарощує сили, що Росія готується. Мені здається, це не зовсім справедливо", – заявив офіцер.

Мирослав Гай

Мирослав Гай

Facebook Андрій Дубчак

Як писав OBOZREVATEL, помічник керівника Офісу президента Іван Апаршин заявив: у разі якщо Росія розгорне повномасштабну війну проти України, в першу чергу вона запустить авіацію і ракетні війська, а далі проведе сухопутну операцію.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Особа
Мирослав Гай
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
1
Смішно
9
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Семёнов Александр
Семёнов Александр
Говорить со путен вот-вот нападет может только Порося и порсеботы о!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...