"А то Путін нападе": Зе-команді дорікнули за заяви про Росію

Військові експерти з команди президента Володимира Зеленського фактично почали повторювати заяви про ситуацію на Донбасі, які озвучував п'ятий президент Петро Порошенко.

"Мені здається, це не зовсім справедливо", – заявив в блозі OBOZREVATEL офіцер запасу, волонтер і журналіст Мирослав Гай.

Він нагадав про те, що напередодні чергових виборів президента і позачергових виборів парламенту експерти з табору Зеленського, в тому числі військовий експерт Іван Апаршин, звинувачували Порошенка і його команду в тому, що ті залякують громадян, коли говорять про небезпеку великого наступу Росії на Донбасі, в тому, що введення воєнного стану було необхідно для скасування чергових виборів.

"І тоді виникла ця фраза, яка стала нарочитою: "А то Путін нападе", – нагадав Гай.

"Зараз же Апаршин фактично повторює те, що більшість фахівців з оборони говорили протягом декількох років, що говорив минулий Верховний головнокомандувач – що Росія нарощує сили, що Росія готується. Мені здається, це не зовсім справедливо", – заявив офіцер.

Мирослав Гай Facebook Андрій Дубчак

Як писав OBOZREVATEL, помічник керівника Офісу президента Іван Апаршин заявив: у разі якщо Росія розгорне повномасштабну війну проти України, в першу чергу вона запустить авіацію і ракетні війська, а далі проведе сухопутну операцію.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!