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Нерухомість у Москві та російське громадянство: в топ-чиновники рветься скандальна ставлениця олігарха

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На посаду глави Держпродспоживслужби України лобіюють Людмилу Олійник, пов'язану з олігархом, керівником агрохолдингу "Миронівський хлібопродукт" Юрієм Косюком.

Про це свідчать дані, які опинилися в розпорядженні OBOZREVATEL (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

Так, очолити Державну службу України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів може колишня директор Головного управління Ветеринарної медицини в Києві.

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Ілюстрація

Ілюстрація

"З огляду на її [Олійник] статус дружини президента НААУ Зубець М.В., персонально для неї свого часу було створено об'єднання ветеринарної служби в м. Києві", – йдеться в матеріалі.

Жінка є родичкою колишнього віцепрем'єр-міністра України з питань агропромислового комплексу Юрія Мельника. Той у свою чергу є партнером Косюка.

Крім того, повідомляється, що Олійник має подвійне (українське і російське) громадянство, а також володіє нерухомістю і займається підприємництвом у російській столиці Москві.

Нерухомість у Москві та російське громадянство: в топ-чиновники рветься скандальна ставлениця олігарха

Нагадаємо:

Як писав OBOZREVATEL, раніше глава виборчого штабу партії "Слуга народу", обраний народний депутат Олександр Корнієнко розсекретив подробиці першого засідання новообраної Верховної Ради України.

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Особа
Юрій Косюк
Місце
Україна
Тег
політика
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Андрияшин Виктор
Андрияшин Виктор
Ее ещё не хватало,видать золотые батоны зовут.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Мрази!
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