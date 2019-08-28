Нерухомість у Москві і російське громадянство: стало відомо, хто може очолити Держпродспоживслужбу

На посаду глави Держпродспоживслужби України лобіюють ексдиректора Головного управління Ветеринарної медицини в Києві Людмилу Олійник.

Так, очолити Державну службу з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів може володарка подвійного (українського і російського) громадянства. Про це свідчать дані, які опинилися в розпорядженні OBOZREVATEL.

Повідомляється, що жінка володіє нерухомістю і займається підприємництвом у сфері ветмедицини в російській столиці Москві.

"З огляду на її [Олійник] статус дружини президента НААУ Зубець М.В., персонально для неї свого часу було створено об'єднання ветеринарної служби в м. Києві", – йдеться в матеріалі.

Також відомо, що жінка є родичкою колишнього віцепрем'єр-міністра України з питань агропромислового комплексу Юрія Мельника. Він є одним із тих, хто лобіює призначення Олійник.

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