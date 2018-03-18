"Нерозумна акція Києва": Орєшкін засудив заборону Собчак відвідати Крим

Україна зробила "нерозумну акцію", не дозволивши кандидату в президенти РФ Ксенії Собчак відвідати анексований Крим.

Таку думку російський політолог Дмитро Орєшкін висловив у інтерв'ю "Апострофу", вказавши на те, що Собчак планувала візит відповідно до законів України.

"Вона намагалася поїхати в Крим, дотримуючись українських законів, через Київ. Її звинуватили в шизофренії. Мені здається, це досить нерозумна акція була з боку київського керівництва, тому що Собчак якраз хотіла показати, що вона поважає українські права", - розповів Орєшкін.

На його думку, влада могла діяти більш акуратно, "не ображаючи спеціально Собчак", адже різка реакція на її лист до посольства виставила країну в невиграшному світлі.

"Може, в Україні це й підвищило рейтинг Клімкіна, але багатьох у Росії це покоробило - тих, хто симпатизує Україні та європейському шляхові", - вважає політолог.

Як писав "Обозреватель", раніше російський журналіст викрив Собчак у брехні щодо Криму.