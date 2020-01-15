"Непристойно в країні, яка воює!" Геращенко звернулася до Ради через надвеликі премії чиновників

Урядовці нарахували собі необґрунтовано великі премії, які не відповідають економічним результатам роботи Кабінету міністрів.

Про це заявила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко під час виступу на пленарному засіданні Верховної Ради.

"Коли країна спала, сьогодні опівночі з’явилися пости прем’єр-міністра уряду технократів не про успіхи в економіці, не про реформи, а про зарплати уряду, які виросли в 1600 разів, із сакральним запитанням – чи потрібні класним менеджерам високі зарплати. Відповідь непопулістів очевидна – для того, щоб залучити класних менеджерів, потрібні високі зарплати", – сказала вона.

Геращенко звернулася до Ради через премії чиновників

Політикиня задумалася, чи справді в нас професійний уряд.

"Чи можуть вони похвалитися хоч однією реформою? Чи перемогли у війні? Чи є успіхи в економіці? Чи допомогли малому й середньому бізнесу, освітянам? Очевидно, що ні!" – заявила вона.

Геращенко також наголосила, що неприпустимим є нарахування премій особам, які очолюють збиткові державні підприємства, а розмір премій в тисячі разів перевищує заробітну плату чиновників.

"Глибокі маніпуляції цього посту в тому, що ніякі зарплати уряд собі не підняв. У них залишилися кілька десятків тисяч гривень, і через премії вони підняли собі виплати в 1600 разів. Сьогодні у нас уряд технократів, який на виборах обіцяв українцям, що зарплати вчителів будуть 4000 доларів. Залишили 4000 гривень, а самі отримують по 500 000 премії. Те саме стосується членів наглядових рад збиткових держпідприємств і силових структур, як-от Генпрокуратура. Ми вважаємо, що це абсолютна маніпуляція, що непристойна в країні, яка воює", – зауважила вона.

Співголова фракції нагадала, що попереднє скликання парламенту ліквідувало низку депутатських пільг із метою економії бюджетних коштів під час війни, натомість влада Зеленського діє навпаки.

"У цій сесійній залі дуже люблять кивати на попередників. Хочу вам доповісти, що попередній парламент – це той, який зняв депутатські пільги. Ми забрали безкоштовні перельоти народних депутатів і так звані оздоровчі для того, щоб показати – якщо ми прийшли служити народові, тоді як народ затягує паски, це мають зробити зокрема й депутати", – промовила народна обраниця.

"Але зараз тут не депутати, а "слуги", які сидять із чудовою засмагою, і можна собі тільки уявити, що якщо слуги так гарно відпочили, то як же відпочив народ", – додала вона.

Геращенко підкреслила, що підвищення заробітних плат має стосуватись усіх бюджетників, а не окремих міністрів і керівників державних установ.

"Ми вважаємо, що це є глибока маніпуляція і Україна в "турборежимі" перетворюється на країну обманутих виборців, яким на виборах обіцяли високі зарплати військовим, вчителям, лікарям, дежслужбовцям. Але що відбувається? Якби підняли зарплати міністрам, то за тарифною сіткою це підвищення отримали б і звичайні держслужбовці, які працюють в міністерствах, але насправді вони знову отримають кілька тисяч гривень.

Міністри, які останні кілька місяців тільки й займаються тим, що катаються на самокатах, постять пости, коли потрібно займатися економікою, собі повиписували за чотири місяці премії по кілька сотень тисяч гривень. Наша фракція підготувала законопроєкт, щоб цю несправедливість припинити, і закликаю його підтримати", – підсумувала парламентарка.

Як писав OBOZREVATEL, народний депутат із парламентської фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко заявив, що кінець епохи бідності настав не для всіх українців, як обіцяв Володимир Зеленський, а для міністрів, керівників державних підприємств та членів наглядових рад.

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