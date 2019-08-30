"Україна не винна": Зеленському дали п'ять порад перед візитом до Польщі

Візит Володимира Зеленського в Польщу на честь 80-ї річниці початку Другої світової війни є "вікном можливостей" для українсько-польських відносин, тому президенту України слід звернути увагу на низку моментів.

Таку думку OBOZREVATEL висловив ексзступник міністра закордонних справ України Данило Лубківський, закликавши не забувати попередній досвід спілкування між державами.

"Важливий сам факт нового "вікна можливостей", яке традиційно відкриває зміна влади. У той же час я раджу пам'ятати, що наші відносини не починаються з "чистого аркуша". Цінність нових сторінок буде залежати від ґрунтовного розуміння попереднього досвіду", – сказав Лубківський .

Зеленський і Дуда Andrzej Duda/Facebook

Він також закликав Зеленського перед поїздкою до Польщі звернути увагу на п'ять моментів.

Лубківський нагадав, що стратегічний характер відносин України з Польщею значить більше, ніж окремі локальні непорозуміння, особливо політично мотивовані. Більш того, відносини між країнами – "принципово важливий фактор безпеки для всієї Європи".

"Історичний фактор" не повинен переважати над сьогоденням і майбутнім, вважає Лубківський: "Нинішні непорозуміння виникли не з української вини. Але наша сторона здатна і може запропонувати партнерський вихід із ситуації. Його базові постулати – взаємна повага, поступливість і рівність підходів".

Третім важливим моментом, за словами дипломата, є чіткі та зрозумілі домовленості. "Потрібен конкретний перелік кроків з обох сторін у тих справах, де залишаються проблеми", – сказав він.

Лубківський також порекомендував Зеленському звернути увагу на велику українську діаспору в Польщі. "Є чимало абсолютно неприйнятних проявів побутової ксенофобії та українофобії проти наших людей. На це повинна бути жорстка реакція обох держав. Наша велика діаспора в Польщі – явище величезної значущості для двосторонніх відносин", – додав він.

По-п'яте, президенту "варто завести розмову про взаємодію в сфері безпеки", зокрема, перед загрозою агресії Росії, підсумував Лубківський.

Більш детально – в блозі Данила Лубківського на OBOZREVATEL.

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