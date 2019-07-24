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"Непередбачуване, але дрібне": експерт сказав, як Путін ставиться до Зеленського

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Президенту Росії Володимиру Путіну незрозумілий новий глава України Володимир Зеленський. Водночас він вважає українського президента непередбачуваним.

Таку думку висловив радянський дисидент, голова Асоціації єврейських громадських організацій та громад України Йосип Зісельс, передає "Апостроф".

"Йому Зеленський незрозумілий, як і всім іншим. Я думаю, що навіть для Коломойського Зеленський не зовсім зрозумілий, хоча це досить близька до нього людина. Зеленський – хлопець із Кривого Рогу (відноситься до Дніпропетровської області. - Ред.), і це багато про що говорить. Донбас – це гірничодобувна промисловість, шахти. Думаю, що це найбільш кримінальний район України", – зазначив Зісельс.

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Він додав, що розібратися із Зеленським Путіну допомагають радники.

"Путін вважає себе великим. Що для нього Зеленський? Щось непередбачуване, але дрібне. Навряд чи він намагається зрозуміти. У нього для цього є радники, які повинні розуміти і підказувати різні варіанти рішень, із яких він вибере той, який вважає правильним", – додав він.

Зеленський і Путін

Зеленський і Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський зробив зізнання про розмову з Путіним і заявив, що вони знайдуть порозуміння з главою РФ.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін Йосиф Зісельс
Місце
Україна
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