"Неоціненний внесок!" Порошенко привітав українських дипломатів

П'ятий президент України, лідер політичної партії "Європейська солідарність" привітав українських дипломатів з професійним святом. Петро Порошенко зазначив: внесок дипломатичного корпусу у захист суверенітету та українських позицій у світі - неоціненний.

Про це Порошенко написав на своїй сторінці у Facebook.

"Вітаю з Днем дипломата нашу велику дипломатичну родину, до якої я маю честь належати як колишній міністр закордонних справ і як п'ятий президент України, який конституційно відповідає за зовнішню політику", - написав Порошенко.

П'ятий президент також перерахував найвизначніші досягнення українського дипломатичного корпусу за 5 років війни.

"Підписання Угоди про асоціацію включно із поглибленою і всеохоплюючою Зоною вільної торгівлі, підписання Угоди щодо співпраці з ЄС, участь української делегації у засіданні Ради ЄС, потужна санкційна підтримка України у боротьбі проти РФ як країни-агресора, закріплення руху до повноцінного членства у ЄС та НАТО в українській Конституції, успіхи у міжнародних судах, де ми притягаємо РФ до відповідальності — все це потужні результати роботи української дипломатії. Ваш внесок із захисту суверенітету та українських позицій на міжнародній арені надзвичайно великий", - зазначив він.

Порошенко з командою також поклали квіти біля будинку на вулиці Терещенківській у Києві, де встановлено меморіальну дошку першому українському міністру закордонних справ Олександру Шульгину.

"Тут, на Терещенківській 9, у Києві встановлена меморіальна дошка Олександру Яковичу Шульгину, першому міністру закордонних справ Української держави, і сьогодні тут ми вшановуємо усіх представників великої дипломатичної родини. Слава українським дипломатам і Слава Україні!", - зазначив Порошенко.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Петро Порошенко взяв участь у сесії з питань безпеки Парламентського Комітету асоціації між Україною та ЄС. Там п'ятий президент України закликав європейських колег посилити санкційний тиск на Росію, зокрема, задля примусу РФ звільнити незаконно утримуваних у російських тюрмах громадян України та припинити перешкоджання вільному судноплавству на Азовському морі та у Керченській протоці.

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