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"Ненавидів усіма фібрами душі": розкриті складні відносини Януковича та Путіна

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Президент-втікач Віктор Янукович ненавидів і боявся главу Кремля Володимира Путіна.

Про це у своїй книзі "Мій шлях у задзеркаллі" написав український політик і перший секретар РНБО Володимир Горбулін, передає Liga.net.

"Мені здається, господар Банкової (Янукович. — Ред.) всіма фібрами душі ненавидів господаря Кремля. Я переконаний, що Янукович боявся Путіна... Але через особливості психіки Янукович покірно терпів цю нав'язану дружбу... Він постійно поступався Путіну, будучи залежним від позиції Кремля, але й усвідомлюючи, що потрібен Кремлю для реалізації далекосяжних амбіцій. Крім того, небезпечний, підступний, проте такий, що говорив з ним однією мовою завжди здавався Януковичу ближчим за істеблішмент Заходу", — повідомив він.

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Горбулін також розповів про останню зустріч Путіна з Януковичем у Сочі, коли той ще був президентом.

"Страх втратити владу породив спробу їхати до Путіна з чолобитною. За цим ховалася справжня драма Януковича і всієї України, яку він тягнув у старанно викопану путінською лопатою яму. Ніхто точно не знає, про що говорили Путін і Янукович у Сочі. Але це і неважливо. У Сочі їхав ще президент суверенної держави, а повернувся — слуга Кремля", — наголосив він.

Віктор Янукович

Віктор Янукович

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 січня суд заочно визнав екс-президента Віктора Януковича винним у державній зраді і пособництві в агресивній війні.

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Особи
Володимир ГорбулінВіктор ЯнуковичВолодимир Путін
Місце
Україна
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Обеленис Дмитрас
Обеленис Дмитрас
Классика жанра вербовок. Вот потому то нам нужен президент, не клоун и слуга олигарха, и не воровка, с запятнанной репутацией шашней
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Уткин Антип
Уткин Антип
Хз, что там было, но кремлёвская моль обвела вокруг пальца Витьку.
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Небесный Валерий
Небесный Валерий
ЯНУКОВИЧ ПОЧЕМУ ВЫ МОЛЧИТЕ ГОДАМИ. Стр. 3 2015-09-05
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