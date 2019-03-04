"Ненавидів усіма фібрами душі": розкриті складні відносини Януковича та Путіна

Президент-втікач Віктор Янукович ненавидів і боявся главу Кремля Володимира Путіна.

Про це у своїй книзі "Мій шлях у задзеркаллі" написав український політик і перший секретар РНБО Володимир Горбулін, передає Liga.net.

"Мені здається, господар Банкової (Янукович. — Ред.) всіма фібрами душі ненавидів господаря Кремля. Я переконаний, що Янукович боявся Путіна... Але через особливості психіки Янукович покірно терпів цю нав'язану дружбу... Він постійно поступався Путіну, будучи залежним від позиції Кремля, але й усвідомлюючи, що потрібен Кремлю для реалізації далекосяжних амбіцій. Крім того, небезпечний, підступний, проте такий, що говорив з ним однією мовою завжди здавався Януковичу ближчим за істеблішмент Заходу", — повідомив він.

Горбулін також розповів про останню зустріч Путіна з Януковичем у Сочі, коли той ще був президентом.

"Страх втратити владу породив спробу їхати до Путіна з чолобитною. За цим ховалася справжня драма Януковича і всієї України, яку він тягнув у старанно викопану путінською лопатою яму. Ніхто точно не знає, про що говорили Путін і Янукович у Сочі. Але це і неважливо. У Сочі їхав ще президент суверенної держави, а повернувся — слуга Кремля", — наголосив він.

Віктор Янукович

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 січня суд заочно визнав екс-президента Віктора Януковича винним у державній зраді і пособництві в агресивній війні.

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