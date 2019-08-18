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Неможливо: Разумков зробив гучну заяву про війну на Донбасі

7.6т Читати матеріал російською

Лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков вважає неможливим завершення війни на Донбасі в найближчому майбутньому.

Про це він сказав в інтерв'ю "НВ", зазначивши, що суспільство буде очікувати цього від його політичної сили.

"Звичайно, від нас хотітимуть швидкого закінчення війни, хоча всі розуміють, що закінчити швидко її не вдасться, і вирішує це зовсім не парламент. Це великий шлях, який повинна пройти вся країна, всі ми разом", – сказав Разумков.

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Неможливо: Разумков зробив гучну заяву про війну на Донбасі

Фото: Дмитро Разумков / Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше радник Зеленського зробив тривожну заяву про "ракетну" війну з Росією, заявивши, що Україні потрібно готуватися до оборони.

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Теми
Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Особа
Дмитро Разумков
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Широко шагаете, в другую сторону, нацисты)))
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
"и решает это совсем не парламент" верно говорит, но не договаривает....за океаном решения принимают...слуге народа смелости не хватает.
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Червоний Данило
Червоний Данило
конечно не получится. потому что адекватные украинцы, поняли что и кто живет на Донбассе и в Крыму! Там живут ненавистники Украины и всего украинского. Эти люди не хотят жить в независимой и самодостаточной Укарине. Им нужна Украина в составе россии. Они хотят жить не в свободе, а под гнетом россии. Это просто в очередной раз доказывает что эти люди по крови - русские, россияне. А им как правило свобода не свойственна. Их обычный быт, это жизнь в крепостном праве...феодализм и запрет на инакомыслие. Так смысл таких людей притягивать за уши к цивилизации и свободе??? Мы уже привыкли за 5 лет и без Крыма и без Донбасса! Нам от них ни холодно, ни жарко. Но санкциями будет давить и их и россию!
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Пигин Макс
Пигин Макс
Червоний Данило, Особенно позабавило о запрете на инакомыслие))))))))
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Червоний Данило, "Но санкциями будет давить и их и россию!" И погибшими парубками Украины. Ты готов пополнить их ряды?
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