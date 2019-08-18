Неможливо: Разумков зробив гучну заяву про війну на Донбасі

Лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков вважає неможливим завершення війни на Донбасі в найближчому майбутньому.

Про це він сказав в інтерв'ю "НВ", зазначивши, що суспільство буде очікувати цього від його політичної сили.

"Звичайно, від нас хотітимуть швидкого закінчення війни, хоча всі розуміють, що закінчити швидко її не вдасться, і вирішує це зовсім не парламент. Це великий шлях, який повинна пройти вся країна, всі ми разом", – сказав Разумков.

Фото: Дмитро Разумков / Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше радник Зеленського зробив тривожну заяву про "ракетну" війну з Росією, заявивши, що Україні потрібно готуватися до оборони.

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