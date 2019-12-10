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10 грудня • оновлено в 07:31
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"Неможливо працювати!" Зеленський висловився про акції протесту на Банковій

5.7т
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Президент Володимир Зеленський заявив, що спокійно ставиться до акцій протесту під стінами Офісу президента на вул. Банковій, хоча при цьому визнав, що вони створюють проблеми.

"Ну акції і акції. Ви ж знаєте, у нас країна демократична. Там дуже багато акцій. До речі, я вже шкодую, що ми відкрили це (вулицю БанковуРед.). Ну просто неможливо працювати: вони там кричать, гудуть", – сказав він під час брифінгу з журналістами після саміту в "нормандському форматі" в Парижі, відповідаючи на питання кореспондента OBOZREVATEL.

Брифінг після саміту в "нормандському форматі" в Парижі

Брифінг після саміту в "нормандському форматі" в Парижі

Скріншот із відео

При цьому Зеленський підкреслив, що Росія продовжує підживлювати радикалізм в Україні.

"Я говорив, ви ж бачите, ну який радикалізм, у нас нормальні люди. Це не аргумент ніхто нікому нічим не загрожує. Але російська сторона наводила саме ці аргументи в деталях. Дуже складний діалог з дуже непростими людьми. Мені здається такі акції лише козир , яким користувався президент Російської Федерації", – підкреслив глава української держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • Напередодні зустрічі, 8 грудня, в Києві на Майдані Незалежності пройшла акція протесту проти капітуляції України "Червоні лінії для Зе".Кількість учасників акції досягала орієнтовно від 5 тисяч на початку до майже 15 тисяч осіб у кінці заходу.

  • До вечора акція протесту розгорнулася ще й на Банковій. Представники руху "Ні – капітуляції" почали акцію "Нічний дозор", яка супроводжувалася протистоянням з силовиками.

    Активісти пообіцяли залишатися під ОП аж до закінчення 9 грудня саміту в "нормандському форматі" у французькому Парижі. Допустили також перетворення акції в безстрокову. Однак, станом на ранок 10 грудня протестувальники почали розходитися.

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Читайте всі новини по темі "Переговори Зеленського та Путіна" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Теми
Переговори Зеленського та Путіна Акції протесту в Києві
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
нормандський формат
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. Талисман
. Талисман
ЗЕлох, заработался ! Гнида!
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Вытиранам идти некуда у них нет ни работы ни места жительства, арендный угол и полная неуверенность. Митинг это их работа )
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Zhukov Vanya
Zhukov Vanya
Ivani Rezo, Они, что в поле родились,что им некуда идти.
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Hecke Josef
Hecke Josef
Лисапед призвати а на работу не 22.30 а как положено,госслужащему в 9.00.
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