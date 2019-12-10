"Неможливо працювати!" Зеленський висловився про акції протесту на Банковій

Президент Володимир Зеленський заявив, що спокійно ставиться до акцій протесту під стінами Офісу президента на вул. Банковій, хоча при цьому визнав, що вони створюють проблеми.

"Ну акції і акції. Ви ж знаєте, у нас країна демократична. Там дуже багато акцій. До речі, я вже шкодую, що ми відкрили це (вулицю Банкову – Ред.). Ну просто неможливо працювати: вони там кричать, гудуть", – сказав він під час брифінгу з журналістами після саміту в "нормандському форматі" в Парижі, відповідаючи на питання кореспондента OBOZREVATEL.

Брифінг після саміту в "нормандському форматі" в Парижі Скріншот із відео

При цьому Зеленський підкреслив, що Росія продовжує підживлювати радикалізм в Україні.

"Я говорив, ви ж бачите, ну який радикалізм, у нас нормальні люди. Це не аргумент ніхто нікому нічим не загрожує. Але російська сторона наводила саме ці аргументи в деталях. Дуже складний діалог з дуже непростими людьми. Мені здається такі акції лише козир , яким користувався президент Російської Федерації", – підкреслив глава української держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Напередодні зустрічі, 8 грудня, в Києві на Майдані Незалежності пройшла акція протесту проти капітуляції України "Червоні лінії для Зе".Кількість учасників акції досягала орієнтовно від 5 тисяч на початку до майже 15 тисяч осіб у кінці заходу.

До вечора акція протесту розгорнулася ще й на Банковій. Представники руху "Ні – капітуляції" почали акцію "Нічний дозор", яка супроводжувалася протистоянням з силовиками. Активісти пообіцяли залишатися під ОП аж до закінчення 9 грудня саміту в "нормандському форматі" у французькому Парижі. Допустили також перетворення акції в безстрокову. Однак, станом на ранок 10 грудня протестувальники почали розходитися.

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