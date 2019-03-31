Немиря: команда Тимошенко працює найбільш професійно за оцінками міжнародних спостерігачів

31 березня день буде доброю новиною для тих громадян, які виступають за зміни, а не за збереження статуса-кво.

Про це заступник голови партії "Батьківщина" Григорій Немиря сказав під час брифінгу в прес-центрі Юлії Тимошенко, передає прес-служба партії.

За його словами, станом на цю годину команда Юлії Тимошенко продовжує фіксувати порушення, зокрема підписання членами ДВК порожніх протоколів про підрахунок голосів виборців заздалегідь. Такі випадки виявлено в Донецькій області (округ 50, дільниця № 140769), у Київській області (округ 97, дільниця № 320027) та на Львівщині (щонайменше 8 дільничних виборчих комісій).

Факт підкупу виборців зафіксовано у Волинській області (округ №22). Як зазначив представник "Батьківщини", особи, які зустрічають виборців після голосування, направлять їх до певної квартири і там відбувається передача грошей.

Окрім того, порушення процедури голосування відбувалися у Донецькій області (округ 49 та 52). За словами заступника голови партії, група невідомих осіб спортивної тілобудови увірвалися до дільниці та вкинули в кожну скриньку по пачці бюлетенів.

Наявні серед порушень і такі невмирущі трюки, як зникаючі чорнила, спроби організації каруселі, видачи одної довідки лікаря на 60 заяв виборців, які виявили бажання голосувати "на дому" (Івано-Франківська область, Калуський район).

Григорій Немиря Надане прес-службою "Батьківщини"

Григорій Немиря Надане прес-службою "Батьківщини"

Григорій Немиря Надане прес-службою "Батьківщини"

Григорій Немиря Надане прес-службою "Батьківщини"

Наявні і досить дивні випадки щодо порядку ведення реєстру на Софіївській Борщагівці у Києві.

"Вул.Братська, 9 – це адреса 8-поверхового будинку, громадяни якого не змогли проголосувати. Виявилось, будинок не знаходиться в реєстрі виборців. А це десь 80-90 сімей", – зауважив Григорій Немиря.

Тривожні повідомлення надходять і з закордонного виборчого округу, повідомляє він. Йдеться про втягування керівників дипломатичних та консульських установ в ігрища та намагання вплинути на діяльність виборчих комісій.

Як наголосив Григорій Немиря, представники "Батьківщини" перебувають в постійному контакті з численними міжнародними місіями спостерігачів під егідою ОБСЄ, за участі ПА НАТО, Європарламенту, Ради Європи, спільна місія IDI, IRI та багато інших.

За інформацією цих спостережних місій, "Батьківщина" з погляду фактажу та реєстрацій фактів порушення проявляє себе найкраще.

"Це дуже важлива частина виборчого процесу. "Батьківщина" показує приклад професійної співпраці з міжнародними виборчими спостерігачами та місіями", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Юлія Тимошенко проголосувала на виборах.

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