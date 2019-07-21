Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ
Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

"Немає життя поза Україною": пропагандисти Кремля "збудилися" через вибори

1.5т Читати матеріал російською

Головні пропагандисти Кремля в день проведення позачергових парламентських виборів приділяють особливу увагу ситуації в Україні.

Дану особливість помітив український політолог Олександр Голобуцький в своєму телеграм-каналі.

"На 14:00 руссо-пропагандон Володимир Соловйов написав у своєму Twitter вже 6 сьогоднішніх твітів про вибори в Україні. Для них дійсно немає життя поза Україною", - прокоментував він ситуацію.

Новини
"Тупі ідіоти!" Пропагандисти Путіна вибухнули через "терориста" Зеленського

"Немає життя поза Україною": пропагандисти Кремля "збудилися" через вибори

Як повідомляв OBOZREVATEL, пропагандисти і терористи "Донецької народної республіки" видали новий фейк про Операцію Об'єднаних сил на Донбасі. Так, представник "управління народної міліції ДНР" Руслан Баклан (Данило Безсонов) заявив, що в зону ООС прибули курсанти Одеської військової академії, які нібито збираються обстрілювати цивільні об'єкти "республіки".

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особи
Володимир Соловйов Олексій Голобуцький
Місце
Росія
Теги
Новини Росії Выборы 2019
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
0
6
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Юг Руси
Юг Руси
А этот, Голубяцкий, подписчик Соловьёва, если все твитты перечитывает? Откройте "новости" на обсосе и обнаружите - "Россия, Путин,Путин, Россия" и изредка что-то про Укроинну ))))))))
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Не знал что какой то там Голубоцкий такой постоянный член клуба твиттера какого то Соловьёва)))))Но...в России ...дорогие мои животные....нам накакать на ваши выборы...смачно)))))))))))))всем.
Показати коментар повністю
Відповісти
3
0
Хорошо-там где нас нет !
Хорошо-там где нас нет !
Сироткин Андрюха, о да, тут вам нет равных ! Только какать, как ты выразился, соседу под дверь - не очень умно, во-первых - вонь на весь подъезд, во-вторых - глубокое уважение всех соседей, по самые помидоры !
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel