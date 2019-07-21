"Немає життя поза Україною": пропагандисти Кремля "збудилися" через вибори

Головні пропагандисти Кремля в день проведення позачергових парламентських виборів приділяють особливу увагу ситуації в Україні.

Дану особливість помітив український політолог Олександр Голобуцький в своєму телеграм-каналі.

"На 14:00 руссо-пропагандон Володимир Соловйов написав у своєму Twitter вже 6 сьогоднішніх твітів про вибори в Україні. Для них дійсно немає життя поза Україною", - прокоментував він ситуацію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, пропагандисти і терористи "Донецької народної республіки" видали новий фейк про Операцію Об'єднаних сил на Донбасі. Так, представник "управління народної міліції ДНР" Руслан Баклан (Данило Безсонов) заявив, що в зону ООС прибули курсанти Одеської військової академії, які нібито збираються обстрілювати цивільні об'єкти "республіки".

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