"Немає впливу!" У Зеленського виправдалися за перші 100 днів президентства

За перші 100 днів президентства Володимира Зеленського у його команди не було можливості впливати на законодавчу й виконавчу владу.

Тому "найбільші перемоги" глава держави покаже після першого засідання Верховної Ради 9-го скликання, розповів представник президента у ВР Руслан Стефанчук.

"Щодо 100 днів Володимира Зеленського, то я глибоко переконаний, що всі найбільші перемоги ми зможемо побачити після 29-го числа, тому що місяць не призначалася інавгурація, потім два місяці не було можливості впливу нашої політичної сили на законодавчу і виконавчу владу. Думаю, це тільки початок, хоча перемоги вже є, але вважаю, що всі перемоги у нас попереду", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий український журналіст Кирило Сазонов підвів підсумки 100 днів президентства Володимира Зеленського і виділив головні промахи глави держави за цей період.

Нагадаємо, що 20 травня відбулася інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського. За півдня президентства він вже встиг розгнівати українських народних депутатів, заявити про розпуск Верховної Ради, а також відкрити двері Адміністрації президента для українців.

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