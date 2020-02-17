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17 лютого • оновлено в 11:45
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/ Політика

"Немає причин обурюватися": у Мюнхені оцінили скандальний "мирний" план для України

7.1т
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Голова Мюнхенської безпекової конференції Вольфганг Ішингер заявив, що скандальний "мирний" план для України з проросійськими пунктами не варто сприймати надто серйозно.

Водночас, як передає ТСН, він визнав, що підписав гучний документ, але не бачить причин для невдоволення ним.

"Так, я приватно підписав цей документ, так само, як і Карл Більдт. Але немає причини так обурюватися. Ми висуваємо багато різних пропозицій, і сподіваюся, що час від часу ми ініціюємо розумні пропозиції. Але все це не треба сприймати так жахливо серйозно", – сказав Ішингер.

Вольфганг Ішингер

Вольфганг Ішингер

"ИноСМИ"

Нагадаємо, що голова Мюнхенської безпекової конференції називав себе другом України та заявляв, що Європейський союз не повинен забувати про агресію Росії проти України. Однак нещодавно Ішингер був помічений у Кремлі, де супроводжував прем'єр-міністра Баварії Маркуса Зьодера.

Крім того, він дещо змінив свою риторику та почав відстоювати інтереси РФ. Так, колишній дипломат стверджує, що Європа не повинна приймати відчуження країни-агресора, а навпаки – працювати над посиленням діалогу з нею та тримати двері відчиненими, незважаючи на вторгнення в Україну, Грузію та Сирію.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • на Мюнхенській безпековій конференції був представлений так званий план "12 кроків для посилення безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні", що спровокував гучний скандал.

  • У МЗС України одразу заявили, що він не відображає офіційної позиції нашої країни. А американські дипломати й експерти побачили, що частина озвучених там пропозицій повторюють меседжі Кремля.

  • Після цього документ був вилучений із сайту Мюнхенської конференції.

  • Невдовзі він знову став доступний, його текст повернули на сайт форуму.

  • Міністр оборони України Андрій Загороднюк назвав гучний документ "вкиданням" і "приватною ініціативою якихось громадян".

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Мюнхенська конференція Війна на Донбасі
Особа
Вольфганг Ішингер
Місце
Україна
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Ш. Олег
Ш. Олег
Хм, в свете этих слов Ишингера, цитата: "Договоры с Роccией не стоят и бумаги, на которой они написаны", которую приписывают Бисмарку (и который, между нами говоря, ничего подобного не говорил), обретает совершенно новое звучание. На днях Зеленский заявил, что не нужно верить НИКАКИМ договорам, сейчас крупный европейский политик вторит ему, говоря, что не стоит относиться всерьёз к каким бы то ни было подписанным бумажкам… В смутные времена живём, однако.
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Соломянюк Олекса
Соломянюк Олекса
нацизм+рашизм="братья навек"!(((
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Я же говорю все эти мински штанмаеры мюнхенцы это просто рекомендации и не более они не подлежат обязательному выполнению)))))
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Артеллерист Моня, ничто, подписанное украинцами, не имеет юридической силы и не подлежит обязательному исполнению, так понимать? Что ж вы за государство такое? Как с вами вообще дело иметь? Вся эта xepня типа "Подписывал не я, поэтому выполнять не буду" или "В тех условиях мы подписали, а сейчас все поменялось и выполнять незачем" наносит репутации Украины такой удар, что вряд ли вам стоит ждать прихода на Украину серьёзных инвесторов, например. Кто захочет иметь дело со страной, которая не то что слово не держит, а даже подписанные договора не выполняет? Кому такие нaeбщики нужны? Цыгане от политики
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