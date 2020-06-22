Немає людей, які хочуть переїхати до Росії, – Гурієв

Жерар Депардьє і Стівен Сігал переїхали до Росії за невеликі гроші, а у Віктора Януковича практично не було вибору.

Так прокоментував питання про велич Росії в інтерв'ю виданню "Гордон" російський вчений, професор економіки паризького Інституту політичних досліджень, політемігрант Сергій Гурієв. На його думку, мало людей хочуть зробити РФ своєю новою батьківщиною.

"Ми знаємо людей, які хочуть переїхати до Європи або Америки, але Росія як приваблива ідея не існує. Радянський Союз, як не дивно, при всій його жорстокості і несправедливості, мав глобальну ідеологію. Це була ліва марксистська ідеологія, яка мені не близька, але користувалася привабливістю по всьому світу. У багатьох країнах були люди, які за ідею працювали, наприклад, на радянську розвідку", – сказав Гурієв.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Гурієв попередив Путіна про раптовий і швидкий розвал кремлівського режиму.