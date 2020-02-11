"Немає контакту": в РНБО заявили про "холодок" у відносинах з Офісом президента

Заступник секретаря РНБО, генерал ЗСУ Сергій Кривонос поскаржився, що Офіс президента перестав контактувати з його відомством як потрібно.

"Похолодання" у відносинах між відомствами відбулося протягом декількох останніх місяців, заявив він "Главкому".

Сергій Кривонос Офіс президента України

"Я бачу, що рівень сприйняття Ради нацбезпеки значно впав протягом останніх місяців. Немає того контакту, який потрібен", – сказав Кривонос.

Генерал уточнив, що не знає з чим це пов'язано. Він передбачає, що причиною може бути "непрофесіоналізм або неправильність подачі інформації".

При цьому Кривонос зауважив, що роль РНБО під час війни має бути потужнішою. "Дії РНБО повинні бути глобальними і стратегічними в масштабах держави", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в січні Кривонос розкритикував скандальні заяви радника секретаря РНБО Сергія Сивохо. Він сказав, що йому незрозумілі призначення "бродячих" людей на такі посади.

Нагадаємо, що Сивохо говорив про необхідність "виправляти помилки, прощати і просити прощення" у мешканців окупованого Донбасу, а також закликав повернути пенсії мешканцям ОРДЛО.

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