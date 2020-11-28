Відповідно до останнього опитувань Разумкова, 40% населення - за прямі переговори з "республіками". Водночас, проти цього - 39,6%.

Так давайте прямо поставимо питання "любителям прямих переговорів" - чи підтримують вони одночасне офіційне введення російських миротворців на Донбас. Бо це також перевірена роками схема росіян. Причому, введення назавжди.

Просто згадалось на фоні постійних спроб Молдови вивести російських миротворців з Придністров'я. Місця, де останні бойові зіткнення були 28 років тому. І де ведуться "прямі переговори".

І це я не говорю про ще одне дошкульне (а точніше, для багатьох буде шкурне) питання. Прямі переговори - це визнання громадянської війни. Визнання громадянської війни - це взяти на себе не лише політичну, але й фінансову відповідальність за руйнування на Донбасі. Точніше за його відновлення.

У 40% немає розуміння, що прямі переговори - це капітуляція. Більше того, у кожного п'ятого немає розуміння з ким ми взагалі ведемо переговори у Мінську - вони вважають, що з т.зв. ДНР і ЛНР.

Що я можу сказати. Немає клепки - готуй бабки.

І не треба дивуватись, коли говорять про зростання злочинів, пов'язаних з фінансовими махінаціями та шахрайством. У нас 40% - потенційні лохи для розводу. Технологія та сама, що в шахраїв, що в Росії - туманна перспектива в обмін на конкретні бабки.