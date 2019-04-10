"Немає доказів – вибачтеся!" Порошенко звернувся до правоохоронців через скандали з корупцією

Президент України Петро Порошенко висловив своє невдоволення ходом розслідувань корупційних скандалів в оборонному й енергетичному секторах країни.

На своїй сторінці у Twitter президент зазначив, що ці справи розслідуються українськими правоохоронцями вже кілька років, проте досі не були передані до суду.

"Дивує позиція, коли розслідування щодо "Укроборонпрому" йде з 2016 року, справа щодо енергетичного сектора – з 2015 року. Де ви були ці роки? Чому справа не в суді?" – написав Порошенко.

"Чому навмисно і свідомо відбувається витік із правоохоронних органів якраз напередодні виборів?" – додав він.

Порошенко заявив, що зацікавлений у чесному аудиті "Укроборонпрому", до якого "залучені громадські організації, забезпечений безпрецедентний рівень прозорості".

Президент наголосив, що або розслідування повинні перейти в суд для покарання винних, або правоохоронці повинні зізнатися громадськості у відсутності доказів.

"Наполягаю, що якщо у нас є будь-які підстави, доведені правоохоронними органами, справа повинна бути направлена до суду й на суді повинні бути журналісти й активісти, суд прийме рішення і людина повинна опинитися у в'язниці. А якщо немає доказів, проінформуйте суспільство і вибачтеся!" – написав Порошенко.

Петро Порошенко

Наполягаю, что если у нас є будь-які Підстави, доведені правоохороних органами, праворуч має буті спрямована до суду и на суді ма ють буті журналісти и Активісти, суд Прийма решение и людина має опінітіся у в'язниці. А если немає доказів, проінформуйте суспільство и Вибачте! - Петро Порошенко (@poroshenko) 10 квітня 2019 р.

Зараз идет аудит @ukroboronprom. Залучені Громадські организации, забезпечен Безпрецедентний рівень прозорості. І немає більш зацікавленої людини, чем Петро Порошенко, у тому, щоб якнайшвідше Завершити Розслідування и Відправити вінніх до в'язниці pic.twitter.com/emFte6dLeN - Петро Порошенко (@poroshenko) 10 квітня 2019 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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