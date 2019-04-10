"Немає доказів – вибачтеся!" Порошенко звернувся до правоохоронців через скандали з корупцією

Президент України Петро Порошенко висловив своє невдоволення ходом розслідувань корупційних скандалів в оборонному й енергетичному секторах країни.
На своїй сторінці у Twitter президент зазначив, що ці справи розслідуються українськими правоохоронцями вже кілька років, проте досі не були передані до суду.
"Дивує позиція, коли розслідування щодо "Укроборонпрому" йде з 2016 року, справа щодо енергетичного сектора – з 2015 року. Де ви були ці роки? Чому справа не в суді?" – написав Порошенко.
"Чому навмисно і свідомо відбувається витік із правоохоронних органів якраз напередодні виборів?" – додав він.
Порошенко заявив, що зацікавлений у чесному аудиті "Укроборонпрому", до якого "залучені громадські організації, забезпечений безпрецедентний рівень прозорості".
Президент наголосив, що або розслідування повинні перейти в суд для покарання винних, або правоохоронці повинні зізнатися громадськості у відсутності доказів.
"Наполягаю, що якщо у нас є будь-які підстави, доведені правоохоронними органами, справа повинна бути направлена до суду й на суді повинні бути журналісти й активісти, суд прийме рішення і людина повинна опинитися у в'язниці. А якщо немає доказів, проінформуйте суспільство і вибачтеся!" – написав Порошенко.
Петро Порошенко
Наполягаю, что если у нас є будь-які Підстави, доведені правоохороних органами, праворуч має буті спрямована до суду и на суді ма ють буті журналісти и Активісти, суд Прийма решение и людина має опінітіся у в'язниці. А если немає доказів, проінформуйте суспільство и Вибачте!- Петро Порошенко (@poroshenko) 10 квітня 2019 р.
Зараз идет аудит @ukroboronprom. Залучені Громадські организации, забезпечен Безпрецедентний рівень прозорості. І немає більш зацікавленої людини, чем Петро Порошенко, у тому, щоб якнайшвідше Завершити Розслідування и Відправити вінніх до в'язниці pic.twitter.com/emFte6dLeN- Петро Порошенко (@poroshenko) 10 квітня 2019 р.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Журналісти програми "Наші гроші" оприлюднили розслідування, в якому вказали, що топ-чиновники оборонної сфери України організували незаконні поставки контрабандних деталей для військової техніки з території РФ. Серед інших учасників схеми були вказані Олег і Ігор Гладковські.
Були названі скажені суми заробітку топ-чиновників у результаті контрабанди та інших "хитрощів".
Гладковський-молодший заявив, що подаватиме до суду на журналістів через звинувачення.
Олег Гладковський ініціював припинення своїх повноважень на період розслідування. Це рішення підтримав президент Петро Порошенко.
Гладковський також зізнався, що Україна дійсно закуповує запчастини у Росії.
Кількох топ-чиновників "Укроборонпрому" відсторонили від посад.
Пізніше стало відомо, що "Укроборонсервіс" (входить у структуру "Укроборонпром") заплатив Автоскладальному заводу №2 компанії "Богдан Моторс" 34,4 млн грн передоплати за таємну угоду.
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