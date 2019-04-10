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"Немає доказів – вибачтеся!" Порошенко звернувся до правоохоронців через скандали з корупцією

3.3тЧитати матеріал російською

Президент України Петро Порошенко висловив своє невдоволення ходом розслідувань корупційних скандалів в оборонному й енергетичному секторах країни.

На своїй сторінці у Twitter президент зазначив, що ці справи розслідуються українськими правоохоронцями вже кілька років, проте досі не були передані до суду.

"Дивує позиція, коли розслідування щодо "Укроборонпрому" йде з 2016 року, справа щодо енергетичного сектора – з 2015 року. Де ви були ці роки? Чому справа не в суді?" – написав Порошенко.

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"Чому навмисно і свідомо відбувається витік із правоохоронних органів якраз напередодні виборів?" – додав він.

Порошенко заявив, що зацікавлений у чесному аудиті "Укроборонпрому", до якого "залучені громадські організації, забезпечений безпрецедентний рівень прозорості".

Президент наголосив, що або розслідування повинні перейти в суд для покарання винних, або правоохоронці повинні зізнатися громадськості у відсутності доказів.

"Наполягаю, що якщо у нас є будь-які підстави, доведені правоохоронними органами, справа повинна бути направлена до суду й на суді повинні бути журналісти й активісти, суд прийме рішення і людина повинна опинитися у в'язниці. А якщо немає доказів, проінформуйте суспільство і вибачтеся!" – написав Порошенко.

Петро Порошенко

Петро Порошенко

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Теги
Укроборонпромрозслідування
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Верх цинизма. сначала. через своего кума прокурора,спускал на тормоза,любое расследование относительно своих корешей подельников, А теперь спрашивает,"Почему не расследовали как следует"... смотри Пэдро, найдутся те кто расскажет ПОЧЕМУ реально никто ничего не расследовал
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Моше Фрогъ
Моше Фрогъ
И тишина! У кацапа член в пасти? Ничего гавкнуть сука не может! Кацы, скоты, вы где?
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Моше Фрогъ, Скотом был твой папаня членосос,который в хлеву среди говна и зачал такого ублюдана ,в соитии со свиньей . Иди обратно всвой хлев !! парнокопытное !
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