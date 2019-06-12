"Нема дурних": Клімкін гнівно відповів на "розвод" Кремля про приїзд до Криму комісара Ради Європи

Міністр закордонних справ України відреагував на заяву Росії про те, що в анексований Крим приїде комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович.

Своєю позицією поділився він у Facebook, відзначивши, що новина з Кремля не відповідає дійсності.

"Черговий російський "розвод" про візит комісара РЄ з прав людини Дуні Міятович до окупованого Криму. Такий візит повинен узгоджуватися з нами і відбуватися згідно з українським законодавством. А потьомкінські села Росія показувати вміє, це ми добре знаємо. Але, як-то кажуть, нема дурних", – написав Клімкін.

Павло Клімкін Уніан

Міністр зазначив, що в тому випадку, якщо візит усе ж буде узгоджений, то тільки для повного і правильного враження від ізольованого Росією Криму.

"Комісар РЄ повинен обов'язково відчути "незабутню" атмосферу закритості півострова, несвободи і побачити на власні очі переслідування й арешти", – пояснив він.

Дуня Міятович Крим.Реалії

Клімкін наголосив, що Україна всі роки анексії Криму закликає забезпечити постійну присутність на півострові міжнародних організацій.

"На ситуацію не вплинути якимось окремим ситуативним візитом, необхідно створити реальну постійну міжнародну присутність на окупованому півострові", – заявив він.

"Сподіваюся, що Раді Європи все ж удасться не розгубити довіри до себе", – підсумував глава МЗС України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Клімкін заявив, що Міятович запросили приїхати до Криму для фіксації порушень окупантів. Заїхати вона повинна з материкової частини.

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