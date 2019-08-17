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"Нічого святкувати": Кравчук жорстко висловився про скасування параду в Україні

1.1т Читати матеріал російською

Скасування військового параду на День незалежності України є виправданим заходом в умовах війни на Донбасі, що триває.

Таку думку в інтерв'ю ObozTV висловив перший президент України Леонід Кравчук, коментуючи відповідну ініціативу президента Володимира Зеленського.

"Я вважаю, що це правильно. Тут справа не в тому, що дорого, а в тому, що воно ні до чого. Якби у нас, скажімо, завершили війну, встановили на Донбасі мир, ми тоді не без перемоги, ми тоді святкуємо, що військо наше, люди наші домоглися", – пояснив Кравчук.

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На думку першого президента, "у нас нема чого святкувати".

"Я перебирав у пам'яті, що ми можемо святкувати. Ми ж не можемо святкувати незалежність 1991 року. Сьогодні у нас 2019 рік. Значить, треба назвати ті успіхи, які у нас є. Можна говорити, як Петро Порошенко – ми створили армію, армія прийшла на парад. Але був такий випадок у нас, коли тут святкували, а там вбивали. Я хочу, щоб люди зрозуміли – все має бути відповідно", – пояснив він.

На запитання, чи потрібно Україні відмовитися від військових парадів, поки вона не поверне Донбас і Крим, Кравчук відповів: "Треба продумати, як відзначається День незалежності в таких умовах, які є сьогодні, будуть завтра, післязавтра. А не просто заявити, що, поки ми не вийдемо на якусь вершину, ми відзначати не будемо. Це неправильно".

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"Сьогодні повинен бути один принцип – відзначаємо відповідно до ситуації", – додав колишній глава держави.

"Нічого святкувати": Кравчук жорстко висловився про скасування параду в Україні

112.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • президент України Володимир Зеленський відмовився від параду на День Незалежності 24 серпня, виділивши гроші на премії для військовослужбовців.

  • у Києві 24 серпня замість традиційного параду пройде Хода гідності. Хрещатиком пройдуть представники різних військ ЗСУ, ветерани АТО зможуть приєднатися до своїх бригад. Разом з ними участь візьмуть медики, вчителі, спортсмени, дипломати і волонтери.

Інтерв'ю з першим президентом України Леонідом Кравчуком дивіться в ефірі ObozTV 24 серпня о 19:00

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Парад на День Незалежності День Незалежності
Особа
Леонід Кравчук
Місце
Україна
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Таки, да. КПСС это была кузница кадров. Кравчук умеет не просто переобуваться-он умеет переобуваться между крапельок.
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