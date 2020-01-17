Некомпетентність Зеленського і Гончарука загрожують Україні – Герасимов

Співголова фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов висловив переконання, що некомпетентність чинної влади є загрозою для української державності.

Про це він сказав журналістам у кулуарах Верховної Ради, коментуючи інформацію про те, що прем'єр Олексій Гончарук після "касетного скандалу" подав президенту Володимиру Зеленському заяву про відставку.

Герасимов зазначив, що глава уряду фактично може піти у відставку за те, що сказав правду про некомпетентність президента Зеленського у питаннях економіки та державних фінансів.

Також нардеп зауважив, що відповідно до Конституції Гончарук мав би найперше звернутися до парламенту.

Герасимов завив, що некомпетентність Гончарука і Зеленського загрожують Україні

"Прем’єр-міністр Гончарук не знайшов часу для того, щоб поспілкуватися з народними депутатами. Але, що цікаво, Гончарука, можливо, відправлять у відставку не тому, що економіка перебуває у дуже поганому стані, а через те, що він чесно заявив, що президент Зеленський некомпетентний і не готовий керувати країною", – зазначив він.

Парламентар наголосив, що некомпетентність президента Зеленського, його уряду і його монобільшості у Верховній Раді несе значну загрозу національній безпеці держави і стабільності економічної ситуації.

"Некомпетентний президент, уряд – це велика загроза для країни. Саме тому і Оман, і ситуація зі збитим літаком "Міжнародних авіаліній України", і ситуація в економіці, і ці плівки підкреслюють лише одне – що некомпетентна влада вже штовхає Україну до прірви", – сказав Герасимов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук написав заяву про відставку і передав її президенту Володимиру Зеленському із правом внести до парламенту.

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