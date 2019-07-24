"Нехай тусять за колонами!" Притула яскраво висловився про прорив реваншистів Путіна в Раду

Головним завданням більшості дев'ятого скликання Верховної Ради України є недопущення антиукраїнських дій з боку "Опозиційної платформи – За життя", яка буде другою за чисельністю в новому парламенті.

Все, на що повинна розраховувати прокремлівська партія, – це на можливість зайняти насиджені їх однодумцями з минулого скликання місця за колонами в сесійній залі. Таку позицію озвучив український шоумен Сергій Притула в інтерв'ю журналістці Яніні Соколовій для програми "Рандеву" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Сергій Притула

"Я бачу ідеальний союз, якщо ті парламентські фракції, які зайдуть, зроблять більшість не знаю з яких компонентів, але велика мрія, щоб всі ті, хто створить більшість, зробили все, щоб цей блок ("Опоплатформа". – Ред.) провів п'ять років в парламенті там, де вони звикли. У них там за колонами намолене місце є. Нехай вони там собі тусять, заявляють яка погана влада, погані всі інші в праламенті. Але – не дати можливості їм робити хоч щось!" – підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Притула заявив, що реванш прокремлівських сил в Україні став можливий завдяки бездіяльності правоохоронної системи. Шоумен зазначив, що навіть ті регіонали, які наклали на себе руки, побоюючись відповідальності за злочини, зараз могли б пошкодувати про настільки радикальний крок. Адже їхні колеги так і залишилися безкарними.

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