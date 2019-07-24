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"Нехай тусять за колонами!" Притула яскраво висловився про прорив реваншистів Путіна в Раду

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Головним завданням більшості дев'ятого скликання Верховної Ради України є недопущення антиукраїнських дій з боку "Опозиційної платформи – За життя", яка буде другою за чисельністю в новому парламенті.

Все, на що повинна розраховувати прокремлівська партія, – це на можливість зайняти насиджені їх однодумцями з минулого скликання місця за колонами в сесійній залі. Таку позицію озвучив український шоумен Сергій Притула в інтерв'ю журналістці Яніні Соколовій для програми "Рандеву" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Сергій Притула

Сергій Притула

"Я бачу ідеальний союз, якщо ті парламентські фракції, які зайдуть, зроблять більшість не знаю з яких компонентів, але велика мрія, щоб всі ті, хто створить більшість, зробили все, щоб цей блок ("Опоплатформа". – Ред.) провів п'ять років в парламенті там, де вони звикли. У них там за колонами намолене місце є. Нехай вони там собі тусять, заявляють яка погана влада, погані всі інші в праламенті. Але – не дати можливості їм робити хоч щось!" – підкреслив він.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Притула заявив, що реванш прокремлівських сил в Україні став можливий завдяки бездіяльності правоохоронної системи. Шоумен зазначив, що навіть ті регіонали, які наклали на себе руки, побоюючись відповідальності за злочини, зараз могли б пошкодувати про настільки радикальний крок. Адже їхні колеги так і залишилися безкарними.

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Особи
Сергій Притула Яніна Соколова
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України "Опозиційна платформа - За життя"
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Bruggeman Melissa
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