"Нехай ця мерзота йде в АТО!" Батько Зеленського різко звернувся до молоді

Батько президента України Володимира Зеленського Олександр зізнався, що не завжди задоволений тим, як його син поводиться на своїй посаді.

Водночас він вважає, що українці, які протестують проти дій глави держави й уряду, мають демонструвати своє невдоволення не під Верховною Радою, а в зоні ООС на Донбасі. Про це він розповів у інтерв'ю виданню "Страна".

"Я не уповноважений зі своєю кваліфікацією обговорювати деякі питання. Те, що розумію, вважаю, нормально. Ось якщо говорити про "нормандський формат", то, що міг хлопчисько, те й зробив. Обговорювати його неможливо", – вважає Зеленський-старший.

Олександр Зеленський розкритикував учасників протесту під Верховною Радою

На його думку, Зеленський як президент зробив все від нього залежне, зокрема "домовився, що стрілянини не буде тільки в трьох зонах".

"А той сидить, звірюка, який не любить і своїх людей та дітей... Навіщо війна? Можна ж припинити на всій території вогонь, а потім вирішувати щодо кордонів. Можна чи ні? Так ця ж наволоч не дала", – сказав він, говорячи про главу РФ Путіна.

Крім цього, Олександр Семенович вважає, що у його сина є велике бажання вирішити питання щодо Донбасу. Однак українці, наголосив він, цього не здатні зрозуміти.

"Виходять і бе-бе-бе... Нехай ця сволота йде стріляє в АТО (зона ООС. – Ред.). Нехай ця мерзота, яка виступає, йде в АТО. Молодь ось ця біля Офісу президента, куплена. Ідіть воювати, гади, а не там стріляйте. А ви кажете: "Демократія, розведення". Ідіть, захищайте країну, а ви смердите", – розлючено висловився Зеленський-старший.

Але слідом зізнався, що багатьох речей розуміє не до кінця, отже, не може оцінювати об'єктивно всі дії свого сина на посаді глави України.

"Знаю тільки одне, що наміри у нього позитивні. Хтось його обманює... Він не може все знати. Він президент і повинен дотримуватися закону, відстоювати країну, любити свою команду, знайти міністра-технаря, хоча б напівтехнаря, щоб якось керувати цими всіма речами", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, батько президента України Володимира Зеленського Олександр різко висловився про українців, які негативно оцінюють старання його сина на посаді глави держави і заявляють про розчарування у ньому.

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