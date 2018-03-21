Стало відомо, скільком росіянам заборонений в'їзд в Україну

Заборона на в'їзд в Україну стосується понад 600 громадян Росії.

Про це повідомив помічник голови Державної прикордонної служби України, прес-секретар Олег Слободян.

"Станом на сьогоднішній ранок в'їзд на територію України заборонено майже 650 громадянам Росії", - зазначив Слободян в коментарі ТАСС.

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Раніше Державна прикордонна служба України повідомляла, що тільки в 2017 році не пропустила в країну близько 1500 іноземців, зокрема артистів. Відомство обгрунтувало заборони, зокрема, тим, що ці громадяни незаконно відвідували окупований Росією Крим без дозволу Києва.

Як повідомляв Обозреватель, 21 березня президент Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО, яке посилить правила в'їзду в Україну для росіян.