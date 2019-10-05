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6 жовтня • оновлено в 18:04
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''Нехай продасть машини і погасить кредит МВФ'': Арахамія їдко відповів на випад Дубинського

16.2т Читати матеріал російською

Глава фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія запропонував колезі по партії Олександру Дубинському продати свої автомобілі, щоб погасити борги України перед МВФ.

Таку заяву нардеп зробив в кулуарах парламенту у відповідь на репліку Дубинського про залежність влади від міжнародних кредиторів, передає "Прямий".

"Пан Дубинський хоче профінансувати транш (МВФ, – ред.) за свій рахунок. Виглядає так, як ніби так. У нього автопарк великий, я чув. Думаю, він продасть машини і дасть державі кредит замість МВФ, і все буде нормально. Я просто чекаю, коли він продасть свої автомобілі, і передасть це на спеціалізований рахунок держбюджету, і ми скажемо МВФ "до побачення!" – зазначив Арахамія.

Олександр Дубінський та Давід Арахамія

Олександр Дубінський та Давід Арахамія

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У свою чергу, Дубинський в соцмережі прокоментував слова Арахамія. "В принципі, тепер вам зрозумілий інтелектуальний рівень парламентської дискусії у фракції?" – написав нардеп у своєму Facebook.

Варто відзначити, що раніше Олександр Дубинський запропонував перейменувати партію в "Слугу МВФ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, на засіданні Верховної Ради України вдалося сфотографувати "пікантний" момент із нардепом від фракції "Слуга народу" Юлією Грішиною.

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Особи
Давид Арахамія Олександр Дубинський
Місце
Україна
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
тараканы в банке
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Nosov Gerasim
Nosov Gerasim
Шо, опять?
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Ветров Николай
Ветров Николай
Блогер может профинансировать кредит МВФ? Как там у Высоцкого? "Нет ребята, все не так".
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