Негода в Італії: Венеція опинилася під водою, гинуть люди

Італія потерпає від негоди - у більшості регіонів країни оголошено штормове попередження, сотні шкіл закрито, є перші загиблі. 70 відсотків міста Венеція затоплені водою.Влада італійської Венеції в понеділок, 29 жовтня, заявила, що 70 відсотків міста опинилися під водою, висота стояння якої піднялася до позначки 149 сантиметрів над рівнем моря. Місто, що пронизане каналами, через погодні умови часто зазнає підтоплень, але нинішній рівень води є вкрай високим, зазначає агенція AP. Синоптики передбачають, що він найближчим часом може піднятися навіть до 160 сантиметрів.

Нинішній рівень води, за даними служби статистики міста, є найвищим з листопада 2012 року. А до 160 сантиметрів вода у Венеції востаннє підіймалася у грудні 1979 року. Губернатор області Венето Лука Дзайя заявив, що масштаб повені може досягнути рівня 1966 року, коли затопило Венецію та Флоренцію.

Через зливи і шторми протягом останнього часу постраждала значна частина Італії. У багатьох регіонах оголошено штормові попередження, сотні шкіл закрито. Найвищий рівень штормового попередження станом на понеділок оголошено в областях Лігурія, Ломбардія, Фріулі, Венето і Тренто на півночі країни та Абруццо в центральній частині, а також на Сицилії. Як зазначає агенція AFP, річки виходять з берегів, дороги перекриті, а рятувальники протягом останньої півдоби отримали сотні викликів через погодні умови. На півночі країни рятувальники повідомляють про кількох легкопоранених через негоду.

Однак напередодні через зсув ґрунту, викликаний дощами, загинули чотири людини в області Калабрія. Ще одна людина загинула в порту Катандзаро після того, як вітрильну яхту знесло сильною течією, повідомляє агентство dpa.