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"Негайно!" США жорстко звернулися до Росії через Україну

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Сполучені Штати Америки закликали Росію негайно звільнити затриманих поблизу Керченської протоки моряків ВМС України.

Про це йдеться в повідомленні посольства США в Києві на сторінці у Facebook, опублікованому 25 березня. Утримання українців у російських в'язницях дипломати назвали жахливим вчинком.

"Рівно 4 місяці тому українські моряки захищали суверенітет України і право на свободу судноплавства. Свобода, суверенітет і гідність — основні принципи, які надихали Революцію Гідності, і вони так само важливі на морі, як і на суші", — сказано в повідомленні.

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"Затримання Росією цих моряків — так само як і сотень інших українських героїв, які захищали свою країну, — жахливе. Ми закликаємо Росію негайно повернути Україні затриманих членів екіпажу і судна, а також поважати суверенітет і територіальну цілісність України", — підсумували в посольстві.

"Негайно!" США жорстко звернулися до Росії через Україну

thekievtimes.ua

Нагадаємо, Україна запропонувала Росії 30 березня обміняти 25 українців, утримуваних РФ, в обмін на 25 засуджених у нашій країні росіян.

Полонені українські моряки

Полонені українські моряки

Як писав OBOZREVATEL:

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Теми
Російсько-український конфліктУкраїнські політв'язні в РосіїЗагострення в Азовському морі
Місце
Україна
Теги
СШАРосіяВМС Українипосольство США в Україніполонені моряки
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
и кстати, это посол Йованович родила? Так ее же вроде как те же штаты уволить призывают. А она какие то непонятные призывы распространяет, непорядок.
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Нормальный дипломатический приём -пёрнуть в соц сетях , предварительно обвесив пердёжь звездатой портянкой. Пиндосы не иначе деградировали до уровня чубатых. Хотя, если вспомнить Псаки, то разницы как бы и нет.
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1
Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Цитата: "Об этом говорится в сообщении посольства США в Киеве на странице в Facebook, опубликованном 25 марта" А что, высказывания в социальных сетях приравниваются уже к официальным международным документами? РФ то знает вообще про эту страничку какого то там посольства в клоаке Европы?
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Marozov nikolay
Marozov nikolay
Снова проходил мимо, так пендосам надо скинуть ссылку на сайт одноклассники. Всё веселей будет.
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