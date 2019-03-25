"Негайно!" США жорстко звернулися до Росії через Україну

Сполучені Штати Америки закликали Росію негайно звільнити затриманих поблизу Керченської протоки моряків ВМС України.
Про це йдеться в повідомленні посольства США в Києві на сторінці у Facebook, опублікованому 25 березня. Утримання українців у російських в'язницях дипломати назвали жахливим вчинком.
"Рівно 4 місяці тому українські моряки захищали суверенітет України і право на свободу судноплавства. Свобода, суверенітет і гідність — основні принципи, які надихали Революцію Гідності, і вони так само важливі на морі, як і на суші", — сказано в повідомленні.
"Затримання Росією цих моряків — так само як і сотень інших українських героїв, які захищали свою країну, — жахливе. Ми закликаємо Росію негайно повернути Україні затриманих членів екіпажу і судна, а також поважати суверенітет і територіальну цілісність України", — підсумували в посольстві.
thekievtimes.ua
Нагадаємо, Україна запропонувала Росії 30 березня обміняти 25 українців, утримуваних РФ, в обмін на 25 засуджених у нашій країні росіян.
Полонені українські моряки
Як писав OBOZREVATEL:
25 листопада корабель РФ протаранив буксир ВМС України, після чого Росія застосувала зброю і захопила три судна.
Всі 24 члени їхніх екіпажів потрапили в полон, троє моряків отримали поранення.
27 листопада окупаційна влада Криму почала обирати запобіжний захід українським військовополоненим морякам. 15 українських моряків були заарештовані на два місяці.
28 листопада Київський районний суд Сімферополя на два місяці заарештував дев'ятьох офіцерів ВМС.
Станом на 27 грудня всі 24 захоплені українські моряки визнали себе військовополоненими.
28 грудня адвокат моряків Микола Полозов заявив, що ФСБ тисне на всіх полонених українців.
У Росії припустили, що обмін 24 українських моряків може відбутися вже у 2019 році, проте не раніше за президентські вибори в Україні.
15 січня 19 українцям продовжили арешт до 24 квітня, а ще п'ятьом - до 26.
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