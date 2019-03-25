"Негайно!" США жорстко звернулися до Росії через Україну

Сполучені Штати Америки закликали Росію негайно звільнити затриманих поблизу Керченської протоки моряків ВМС України.

Про це йдеться в повідомленні посольства США в Києві на сторінці у Facebook, опублікованому 25 березня. Утримання українців у російських в'язницях дипломати назвали жахливим вчинком.

"Рівно 4 місяці тому українські моряки захищали суверенітет України і право на свободу судноплавства. Свобода, суверенітет і гідність — основні принципи, які надихали Революцію Гідності, і вони так само важливі на морі, як і на суші", — сказано в повідомленні.

"Затримання Росією цих моряків — так само як і сотень інших українських героїв, які захищали свою країну, — жахливе. Ми закликаємо Росію негайно повернути Україні затриманих членів екіпажу і судна, а також поважати суверенітет і територіальну цілісність України", — підсумували в посольстві.

thekievtimes.ua

Нагадаємо, Україна запропонувала Росії 30 березня обміняти 25 українців, утримуваних РФ, в обмін на 25 засуджених у нашій країні росіян.

Полонені українські моряки

Як писав OBOZREVATEL:

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