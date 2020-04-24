Кабмін звільнив главу Держмитниці Нефьодова і главу ДФС Верланова

Максима Нефьодова звільнили з посади голови Державної митної служби України, а Сергія Верланова – з посади голови Державної фіскальної служби.

Таке рішення було прийнято на позачерговому засіданні Кабміну в п'ятницю, 24 квітня. Про це в Telegram повідомив народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

Максим Нефьодов та Сергій Верланов Колаж

Він додав, що посад позбулися і заступники глави ДТС Роберт Зелді, Денис Шендрик та Сергій Пєтухов, а також заступник голови ДФС Дмитро Венціковський.

Крім того, 24 квітня заступниками міністра регіонального розвитку призначені В'ячеслав Негода, Наталя Хоценівская і Анна Коваленко.

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Як писав OBOZREVATEL, нещодавно стало відомо, що Максим Нефьодов у березні завдяки надбавкам збільшив собі оклад у 6,5 раза.

Сергій Верлановов же заявляв про повну перемогу над податковими схемами з ПДВ в Україні.