Кабмін звільнив главу Держмитниці Нефьодова і главу ДФС Верланова
Максима Нефьодова звільнили з посади голови Державної митної служби України, а Сергія Верланова – з посади голови Державної фіскальної служби.
Таке рішення було прийнято на позачерговому засіданні Кабміну в п'ятницю, 24 квітня. Про це в Telegram повідомив народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.
Він додав, що посад позбулися і заступники глави ДТС Роберт Зелді, Денис Шендрик та Сергій Пєтухов, а також заступник голови ДФС Дмитро Венціковський.
Крім того, 24 квітня заступниками міністра регіонального розвитку призначені В'ячеслав Негода, Наталя Хоценівская і Анна Коваленко.Переглянути інтерактивний контент на obozrevatel.com
Як писав OBOZREVATEL, нещодавно стало відомо, що Максим Нефьодов у березні завдяки надбавкам збільшив собі оклад у 6,5 раза.
Сергій Верлановов же заявляв про повну перемогу над податковими схемами з ПДВ в Україні.