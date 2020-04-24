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24 квітня • оновлено в 20:10
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Кабмін звільнив главу Держмитниці Нефьодова і главу ДФС Верланова

18.6т
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Максима Нефьодова звільнили з посади голови Державної митної служби України, а Сергія Верланова – з посади голови Державної фіскальної служби.

Таке рішення було прийнято на позачерговому засіданні Кабміну в п'ятницю, 24 квітня. Про це в Telegram повідомив народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

Максим Нефьодов та Сергій Верланов

Максим Нефьодов та Сергій Верланов

Колаж

Він додав, що посад позбулися і заступники глави ДТС Роберт Зелді, Денис Шендрик та Сергій Пєтухов, а також заступник голови ДФС Дмитро Венціковський.

Крім того, 24 квітня заступниками міністра регіонального розвитку призначені В'ячеслав Негода, Наталя Хоценівская і Анна Коваленко.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно стало відомо, що Максим Нефьодов у березні завдяки надбавкам збільшив собі оклад у 6,5 раза.

Сергій Верлановов же заявляв про повну перемогу над податковими схемами з ПДВ в Україні.

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Автор
Дарина Дурова
Особи
Сергій Верланов Максим Нефьодов Олексій Гончаренко
Місце
Україна
Теги
Кабінет Міністрів України політика Державна фіскальна служба України Державна митна служба України
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
запитання шановным, як на мове будэ "собутыльник"? мову учу, просветите, пжлста...
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Пушкар Михайло
Пушкар Михайло
А де негайна кримінальна справа ???
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Pooh Vini
Pooh Vini
Нормально. Перегруппировались
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