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24 квітня • оновлено в 21:38
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Нефьодов заявив, що пишається звільненням своїх заступників

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Звільнений голова Державної митної служби України Максим Нефьодов заявив, що пишається своєю відставкою разом із заступниками.

Про це Нефьодов написав на своїй сторінці в Facebook у п'ятницю, 24 квітня. Свій пост він супроводив хештегом "стоїмо".

Максим Нефьодов

Максим Нефьодов

facebook.com/max.nefyodov

"Пишаюся тим, що довелося звільняти не тільки мене, а й усіх заступників – Дениса Шендрика, Роберта Зелді, Сергія Пєтухова.

Не знайшлося нікого, хто б погодився "виконувати завдання". Спасибі всій команді, ви всі кращі, ніж я заслуговував як керівник", – написав Нефьодов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, разом із Нефьодовим 24 квітня Кабмін звільнив і Сергія Верланова, главу Державної фіскальної служби.

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Автор
Дарина Дурова
Особа
Максим Нефьодов
Місце
Україна
Теги
політика Кабінет Міністрів України Державна митна служба України
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