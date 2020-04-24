Звільнений голова Державної митної служби України Максим Нефьодов заявив, що пишається своєю відставкою разом із заступниками.

Про це Нефьодов написав на своїй сторінці в Facebook у п'ятницю, 24 квітня. Свій пост він супроводив хештегом "стоїмо".

Максим Нефьодов facebook.com/max.nefyodov

"Пишаюся тим, що довелося звільняти не тільки мене, а й усіх заступників – Дениса Шендрика, Роберта Зелді, Сергія Пєтухова.

Не знайшлося нікого, хто б погодився "виконувати завдання". Спасибі всій команді, ви всі кращі, ніж я заслуговував як керівник", – написав Нефьодов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, разом із Нефьодовим 24 квітня Кабмін звільнив і Сергія Верланова, главу Державної фіскальної служби.

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