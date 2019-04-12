"Недовго засідали": в Росії заочно заарештували Гриценка

У Росії заочно заарештували екс-міністра оборони України, лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка.

Таке рішення прийняв Басманний суд Москви 12 квітня як запобіжний захід за звинуваченням "у публічних закликах до здійснення терористичної діяльності на території РФ". Про це повідомляє ТАСС, посилаючись на прес-секретаря суду Юнону Царьову.

"Постановою суду задоволено клопотання слідчих органів про обрання щодо обвинуваченого Гриценка заочного запобіжного заходу у вигляді взяття під варту", – сказала Царьова.

Аргумент

Представник суду додала, що "запобіжний захід почне обчислюватися з моменту його екстрадиції в Росію або з моменту його затримання на території РФ".

"Уже заарештували – московський суд недовго засідав", – прокоментував інцидент Анатолій Гриценко на сторінці у Facebook.

Нагадаємо, Гриценко був оголошений Слідчим комітетом Росією в розшук, йому заочно висунуто звинувачення за двома епізодами ч. 205.2 КК РФ ("Публічні заклики до здійснення терористичної діяльності в мережі інтернет").

Український політик вважає кримінальну справу, відкриту проти нього в РФ, відповіддю на його недавнє висловлювання на адресу країни-агресора.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гриценко розповів, що президент Росії Володимир Путін розуміє лише мову сили, тому Україні потрібно діяти за прикладом Ізраїлю.

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