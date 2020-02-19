"Недоучка!" Богдана звинуватили у безграмотності за пост із Сейшелів

Колишнього главу Офісу президента Андрія Богдана викрили в неграмотності.

Так, користувачі в Facebook звернули увагу на велику кількість помилок в останньому пості Богдана в соцмережі. У ньому він виклав фото з відпочинку на Сейшельських островах і написав, що "дуже сумує" за українцями.

Свій знімок він супроводив такими словами (орфографія збережена): "Друзі дуже скучаю за Вами, не сплю не їм. Вірю, скоро всі Ви будете займатись тим, що Вам подобається. Розумію Вам не легко, денег нет, но Вы держитесь!!!".

Під постом користувачі дорікнули ексглаві ОП в неграмотності.

"Андрій, в цей раз тільки три коми пропустили. Не дякуйте", – написав користувач і показав, де і які саме допустив помилки екссоратник Зеленського.

Facebook / Андрій Богдан

"Після "друзі" кома, це ж звернення!", "Вами, вам, ви – з маленької!", "Після "розумію", кома!", "Помилковий Богдан ...", "Не легко" пишеться разом, недоучка", "Помилка на помилці і помилкою поганяє. Соромно повинно бути", "Якою мовою написано?" – пишуть в мережі.

Facebook / Андрій Богдан

Facebook / Андрій Богдан

Facebook / Андрій Богдан

Facebook / Андрій Богдан

Facebook / Андрій Богдан

Як повідомляв OBOZREVATEL:

11 лютого президент України Володимир Зеленський звільнив Богдана з посади голови Офісу президента. На його місце призначили Андрія Єрмака.

Через три дні після своєї відставки, 14 лютого, Богдан опублікував на особистій сторінці в Facebook дивний пост – валентинку зі своїм зображенням і підписом: "Мене важко знайти, легко втратити і неможливо забути".

Незабаром Богдан похвалився пляжним фото з елітного курорту на Сейшелах, пожартував в сторону колишніх політичних опонентів.

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