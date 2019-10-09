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10 жовтня • оновлено в 05:00
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Обшук і прослушка нардепів: Разумков пояснив, куди поділася скандальна норма із законопроєкту

1.9т Читати матеріал російською

У партії "Слуга народу" планують внести у Верховну Раду новий законопроєкт, який врегулює обшуки та прослуховування народних депутатів України.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков. Він пояснив, що відповідні норми не були внесені в законопроєкт №1009, оскільки з нардепів зняли недоторканність.

"Буде зареєстрований законопроєкт, спрямований виключно на питання, пов'язані з народними депутатами. Щоб не створювати проблему і не збирати все в єдиний законопроєкт. Оскільки ми фактично з 1 січня 2020 втрачаємо недоторканність, коректно і правильно буде зробити окремий закон, який регулює цей процес", – сказав політик.

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"Ми не відмовляємося від цієї ідеї. Ми є послідовними прихильниками того, що депутатської недоторканності не повинно бути взагалі", – наголосив він.

Дмитро Разумков

Дмитро Разумков

Колаж

Нагадаємо:

Як писав OBOZREVATEL, Дмитро Разумков вирішив покинути пост глави партії "Слуга народу". Відповідну заяву він зробив 1 жовтня, пояснивши, що очолювати одночасно і парламент, і партію "некоректно".

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Тема
Депутатська недоторканість
Особа
Дмитро Разумков
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України депутат законопроект Партія Слуга народу
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