Недоторканність нардепів: Конституційний суд виніс рішення

Конституційний Суд України визнав конституційним законопроект 158 депутатів Верховної Ради про скасування депутатської недоторканності.

Про це пишуть Українські новини з посиланням на своє джерело у суді, зазначаючи, що рішення у справі було ухвалене в середу, 6 червня, текст рішення суду буде оприлюднено 7 червня.

Справа розглядалася в закритому режимі, суддею-доповідачем з даного питання була Наталя Шаптала.

Законопроектом, який був внесений 158 депутатами парламенту, пропонується виключити з Конституції ч. 1 і 3 ст. 80, в яких ідеться про наявність у парламентарів недоторканності, а також про неможливість притягнення їх до кримінальної відповідальності без згоди Ради.

Для розгляду у парламенті проект закону повинен отримати висновок КС про відповідність до ст. 157 і 158 Конституції, в яких йдеться про неможливість внесення змін до Основного закону під час воєнного чи надзвичайного стану.

Також зазначено, що передбачувані зміни не можуть обмежувати права і свободи громадян і бути спрямованими на порушення незалежності і територіальної цілісності України.

У свою чергу нардеп від БПП Мустафа Найєм повідомив, що рішення КС стосується депутатської версії законопроекту №6773, яким пропонувалося обмежити недоторканність уже зараз, на цій сесії парламенту.

"Конституційний суд також планує розглянути президентський законопроект №7203, яким пропонується обмежити недоторканність з 1 січня 2020 року. Тепер рішення за парламентом. Для історичного рішення потрібно 300 голосів. Дуже сподіваюся, що Верховна рада VIII скликання раз і назавжди покінчить із цим архаїзмом. Депутатська недоторканність - це цінник на вхідному квитку в політику. Її скасування або навіть обмеження зробить політику доступною не тільки гаманцям, а й ідеям та ініціативам", - написав нардеп.

У Верховній Раді підтвердили "РБК-Україна" інформацію про те, що Конституційний суд України (КСУ) прийняв рішення про скасування депутатської недоторканності.

"Так, Конституційний суд прийняв законопроет №6773, яким пропонується внести зміни до Конституції в частині скасування депутатської недоторканності", - повідомив прес-секретар спікера парламенту Андрій Ковальов.

Також в МЗС підтвердили, що питання про скасування депутатської недоторканності було на порядку денному.

"На порядку денному це питання стоїть", - повідомили у прес-службі КСУ.

Нагадаємо, раніше до Ради був внесений президентом Петром Порошенком законопроект №7203, яким пропонується прибрати з 2020 року з Конституції норму, згідно з якою нардепи без згоди парламенту не можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані.