Недоторканність нардепів: генерал СБУ вказав на важливий нюанс

Скасування депутатської недоторканності не призведе до того, що депутатів Верховної Ради стануть частіше залучати до кримінальної відповідальності і садити в тюрму.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV екс-керівник головного слідчого управління СБУ, генерал-майор Василь Вовк.

"20 років всі кричали на виборах - "я за недоторканність, я прийду і сам з себе її зніму". Зараз "велике досягнення" - Конституційний суд сказав, що це не суперечить правам та обов'язкам громадянина, тому можете знімати, а можете ні... Але чи змінить це ситуацію? " - зазначив генерал.

"Кажуть - не буде недоторканності, не підуть люди до Верховної Ради. Підуть, тому що в Раді інше є - бюджет, можливість зайти в кабінети", - пояснив він.

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Вовк нагадав, що Верховна Рада раніше неодноразово давала згоду на зняття з нардепів недоторканності, "і вже десятки депутатів позбавлені".

"Серед них є представники провладних фракцій. Когось "здають", нібито щоб показати об'єктивність... Десятки депутатів позбавлені недоторканності - хто з них сидить? Ніхто! Хіба що у них на деякий час забирають паспорти, вони не можуть вилетіти за кордон - це чи не єдина неприємність і незручність", - додав генерал.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Конституційний суд України визнав конституційним запропонований українським парламентом законопроект №6773 про внесення змін до Основного закону в частині скасування депутатської недоторканності.

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