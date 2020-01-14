"Недоліки турборежиму": у змінах до Конситуції щодо децентралізації помітили невідповідність

Законопроєкт №2598 про зміни до Конституції в частині децентралізації внесли у Верховну Раду без зауважень громадськості.

Як зазначив на своїй сторінці у Facebook політик, нардеп VIII скликання Олександр Черненко, річ у тім, що нібито зміни були відображені лише в порівняльній таблиці, яку всі почали аналізувати. У тексті ж самого законопроєкту лишилися положення з попереднього. У такому вигляді його і зареєстрували.

Оскільки депутати голосують за сам законопроєкт, а таблиця – це лише додаток, то змін, як порівняти з попередньою версією, запропоновано не було. Політик нагадав, що документ у такому вигляді (коли текст не відповідає порівняльній таблиці) уже підтримав Комітет із питань місцевого самоврядування. На черзі Комітет правової політики.

У змінах до Конситуції щодо децентралізації помітили невідповідність

"Я не думаю, що в цьому був якийсь злий умисел. Найімовірніше – це недоліки турборежиму, або, іншими словами, системна управлінська криза в державі.

Що тепер? По хорошому – потрібно по-новому перевносити законопроєкт. Але тоді потрібно залишити 14 днів на подання альтернативного, а значить, на цьому тижні відправляти в Конституційний Суд не можна", – написав Черненко.

За його словами, це своєю чергою ламає струнку схему, за якою КС до 23 січня вже дасть висновок, 24 січня – ВР голосує 226 голосів. І на наступній сесії в лютому-березні 300 голосів.

"Щоб Зеленському було що привезти Путіну на Нормандію. І от ця прекрасна схема ламається через звичайний бардак у Офісі президента. Але я думаю, що всупереч регламенту й процедурам замінять текст зп на сайті й скажуть, що так і було", – написав він.

Як писав OBOZREVATEL, понад пів сотні лідерів місцевого самоврядування та експертів зробили спільну заяву щодо загроз, які містяться у проєкті змін до Конституції України в частині децентралізації, і закликали депутатів не голосувати за нього.

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