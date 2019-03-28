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Небезпечніше, ніж Brexit: ЄС попередили про загрозу на виборах України

1.6тЧитати матеріал російською

Європа не повинна втрачати інтересу до підсумків як президентських, так і парламентських виборів в Україні. Адже якщо на них трапиться реванш проросійських сил, то по Заходу це вдарить ще сильніше, ніж Brexit у Великобританії або протести "жовтих жилетів" у Франції.

Таку думку висловив економіст і соціолог Владислав Іноземцев у статті для The Independent, переклад якої опублікував Укрінформ.

"Вибори 2019 — як президентські вибори в березні і квітні, так і парламентські вибори, заплановані на жовтень — можуть стати першими з 2010 року, які просигналізують, що Україна втрачає проєвропейський імпульс і може повернутися до свого роду "примирення" з Росією. Хоча немає відверто проросійських кандидатів, які можуть потрапити до другого туру виборів, і російська пропаганда офіційно заборонена в Україні, але Кремль робить ставку на різні тактики і може виграти", — попередив він.

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Іноземцев зазначив, що зараз Кремль активно намагається зупинити подальший рух до європеїзації України, діючи майже непомітно — використовуючи переваги вільного і демократичного суспільства з метою повернути Україну до авторитарного і олігархічного минулого.

І у світлі цих подій Захід повинен не тільки визнати, що українська політика є важливою грою, а й активно брати участь в ній. Адже переможцем може виявитися або Європа, або Росія.

"Якщо проєвропейські голоси в Україні зрештою вщухнуть, а російські імперські вибрики відродяться, Європа постане перед набагато більшими викликами, ніж можуть створити Brexit або "жовті жилети", — застерігає Іноземцев.

Як повідомляв OBOZREVATEL, фракція ЛДПР скандального Володимира Жириновського внесла до нелегітимної Держдуми Росії проект заяви "Про невизнання підсумків виборів президента України". Безглузда ініціатива політика країни-агресора викликала захват у кремлівських пропагандистів і розсмішила українську громадськість.

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Особа
Владислав Іноземцев
Місце
Україна
Тег
Європейський Союз
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