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"Небезпечний сценарій!" Портников передбачив Зеленському новий "Майдан"

8.3тЧитати матеріал російською

Президенту України Володимиру Зеленському під час ухвалення важливих рішень у країні потрібно враховувати думку активної меншості українського суспільства.

Журналіст Віталій Портников у блозі на "Белсат" пише, що ніякі рішення, які повинні будуть зупинити війну на Донбасі, не зможуть бути ухвалені без суспільної згоди.

"І ця згода – аж ніяк не питання рейтингів, це насамперед питання справжнього консенсусу і комунікації. Зеленський, який переміг із величезним відривом на президентських виборах, залишається обранцем пасивного електорату. Але для того, щоб не просто перебувати в резиденції президента, але й ухвалювати якісь рішення, йому не обійтися без схвалення активної меншості українського суспільства – тих, хто не чекає від влади дива й виходить на акції протесту або підтримки не за гроші", – пояснив він.

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Портников акцентував, що Зеленському не варто сподіватися на захист силових структур, якщо він захоче проігнорувати думку меншості.

"Українські силовики вже навчені гірким досвідом 2004 і 2014 років і знають, що саме їх намагаються зробити крайніми в разі невдачі влади. До того ж під час обох Майданів йшлося про протистояння мирного протесту і навчених бійців, а війна може додати до протестного руху людей, які здатні поводитися зі зброєю не гірше будь-якого спецназівця. І це – найнебезпечніший для сучасної України сценарій", – підкреслив він.

Мітинг під стінами АП

Мітинг під стінами АП

Журналіст пояснив, що Зеленському необхідно буде зрозуміти різницю між виборцями і активними громадянами.

"Виборці вручили йому мандат довіри. Але щоб із цим мандатом щось зробити, новому президенту доведеться завоювати довіру активних громадян. І це буде набагато важче, ніж перемогти на президентських і парламентських виборах", – підсумував Портников.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 червня під Адміністрацією президента влаштували мітинг проти капітуляції України на Донбасі.

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Особи
Віталій ПортніковВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Майдан
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Макарский Александр
Макарский Александр
Все на майдан, Батькивщина в опасности! Доставайте боевые кастрюли ! Зажигайте шины! Небесна сотня чекает новых хероев! Евротруселя - майбутне вильной и незалежной Украины-Шумерии!
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Дзядук Ольга
Дзядук Ольга
Все вірно, може зпрацювати принцип (Закон) Парето 80/20 (принцип малої кількості причин) - емпіричне правило, яке стверджує, що 80% результатів спричинені 20% активних дій.
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
а не пора ли портникова с такими заявлениями за решетку, за подрыв конституционного легитимного строя? или позвать друзей ушастого цимбалюка и на березе повесить?
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