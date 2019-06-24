"Небезпечний прецедент": стало відомо, чим загрожує повернення Росії до ПАРЄ

Повернення Росії до складу Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) — це небезпечний прецедент, який Москва може використати, щоб позбутися європейських санкцій.

Таку думку висловив у ефірі ObozTV експерт із міжнародних питань Андрій Каракуц.

За його словами, безпосереднє повернення російській делегації права голосу у ПАРЄ не призведе до скасування санкцій.

"Знімати санкції ЄС не буде, бо вони прив'язані до Мінських угод. Тим не менш, це дійсно небезпечний прецедент: що санкції можуть бути відкликані з урахуванням якихось юридичних резолюцій тощо", — пояснив Каракуц.

Він зазначив, що Росія може ініціювати виконання частини Мінських угод (наприклад, припинення вогню), а потім використати це для послаблення "санкційного тиску".

Експерт нагадав, що РФ уже сформувала свою делегацію у ПАРЄ. Зокрема до неї увійшли 4 депутати, на яких накладені персональні санкції ЄС.

"Існує також можливість, що в делегацію будуть включені депутати, обрані в анексованому Криму", — додав він.

Також Каракуц пояснив, чому на повернення РФ до Асамблеї наполягають Німеччина і Франція.

"У середу (26 червня. — Ред.) вибиратимуть генерального секретаря Ради Європи і суддів до Європейського суду з прав людини. За внутрішнім правилам, за статутом ПАРЄ якраз потрібно, щоб російська делегація голосувала. Бо якщо ці посади будуть обрані без участі РФ, то Путін і Москва, без сумніву, оскаржуватимуть легітимність цього органу і цих установ загалом", — розповів експерт.

Крім того, уточнив він, у Берліні та Парижі побоюються, що якщо РФ не обиратиме суддів до Європейського суду з прав людини, то зможе остаточно вийти з цього механізму.

"І російські громадяни не зможуть подавати позови до цього органу. А Росія за кількістю позовів (до ЄСПЛ. — Ред.) — перша країна у Європі", — наголосив Каракуц.

Літня сесія ПАРЄ обіцяє бути гарячою twitter.com/PACE_News

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У квітні 2014 року ПАРЄ засудила Росію за анексію Криму і агресію на сході України та запровадила санкції проти РФ, позбавивши росіян права голосу. Через це російська делегація припинила участь у роботі ПАРЄ.

17 травня 2019 року Комітет міністрів Ради Європи підтримав позицію, що всі країни-члени, зокрема і Росія, повинні голосувати на виборах нового генсека у червні. Україна голосувала проти цього рішення і вважає його ганебним і суперечливим.

24 червня у Страсбурзі стартувала літня сесія ПАРЄ. На ній депутати можуть ухвалити рішення, яке призведе до повернення російської делегації.

Глава делегації України у ПАРЄ Володимир Ар'єв заявив, що піти зараз на поступки РФ означає прийняти російський шантаж, що може закінчитися істотним підривом довіри до організації.

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