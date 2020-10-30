Небезпечний прецедент: президент тепер зможе безпідставно розпускати парламент?

Павло Розенко Політика 09:50, 30.10.2020

"Розпуск" Конституційного суду Верховною радою чи Президентом може відбуватися лише так:

  • Зміна Конституції Украіни;

  • Ухвалення відповідного спецзакону;

  • Розпуск нинішнього складу КС.

Всі інші сценарії - ПОПУЛІЗМ, який буде дуже дорого коштувати Україні!

СЛУГИ НАРОДУ!

Ви створюєте небезпечний прецедент!

Завтра Зеленського не буде на своїй посаді... Він не вічний...

Завтра "Слуг народу" не буде в парламенті... Ви не вічні...

Прийде інший Президент.

І ви даєте йому в руки можливості:

  • безпідставно розпускати парламент;

  • проводити фейкові опитування із питаннями явно не про канабіс;

  • розпустити ваш новостворений "чесний, порядний, некорупційний Конституційний суд".

І він це буде робити. Бо ВИ СТВОРИЛИ ПРЕЦЕДЕНТ!!

ДумайТЕ!

І не про свої рейтинги, а про країну, яку ви лишите після себе!!

ПОПУЛІСТИ ХРЕНОВІ....

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Політика

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