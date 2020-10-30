Небезпечний прецедент: президент тепер зможе безпідставно розпускати парламент?
"Розпуск" Конституційного суду Верховною радою чи Президентом може відбуватися лише так:
Зміна Конституції Украіни;
Ухвалення відповідного спецзакону;
Розпуск нинішнього складу КС.
Всі інші сценарії - ПОПУЛІЗМ, який буде дуже дорого коштувати Україні!
СЛУГИ НАРОДУ!
Ви створюєте небезпечний прецедент!
Завтра Зеленського не буде на своїй посаді... Він не вічний...
Завтра "Слуг народу" не буде в парламенті... Ви не вічні...
Прийде інший Президент.
І ви даєте йому в руки можливості:
безпідставно розпускати парламент;
проводити фейкові опитування із питаннями явно не про канабіс;
розпустити ваш новостворений "чесний, порядний, некорупційний Конституційний суд".
І він це буде робити. Бо ВИ СТВОРИЛИ ПРЕЦЕДЕНТ!!
ДумайТЕ!
І не про свої рейтинги, а про країну, яку ви лишите після себе!!
ПОПУЛІСТИ ХРЕНОВІ....
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