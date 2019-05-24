"Небезпечний для Росії": розкриті нюанси про нового начальника Генштабу

Начальник Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Руслан Хомчак становить небезпеку для Росії.

Про це заявив командир батальйону "Донбас-Україна" В'ячеслав Власенко в інтерв'ю "Апострофу", зазначивши, що хвиля негативу, яка піднялася в зв'язку з призначенням Хомчака на посаду начальника Генштабу, була інспірована з РФ.

"Проти Хомчака протягом 4,5 років велася інформаційна війна. Адже Росія продовжує воювати як в цілому проти України, так і проти окремих воєначальників, які представляють для них найбільшу небезпеку. Генерал Хомчак один з таких людей", - підкреслив Власенко.

Руслан Хомчак Facebook Степана Полторака

Також видання повідомляє, що в кар'єрі Руслана Хомчака був гучний скандал, пов'язаний з добровільним батальйоном "Айдар" (зараз 24-й окремий штурмовий батальйон Сухопутних військ ЗСУ).

За даними ЗМІ, суть скандалу в тому, що Хомчак відмовився озброювати "айдаровців" в найгарячіші дні протистояння з Росією, та ще й забороняв добровольцям вести бойові дії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Володимир Зеленський пояснив, чому призначив Хомчака, який бере участь в боях за Іловайськ, начальником Генштабу. За його словами, ЗСУ повинні стати в один рівень з кращими арміями світу.

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