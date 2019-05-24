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/Політика

"Небезпечний для Росії": розкриті нюанси про нового начальника Генштабу

7.2тЧитати матеріал російською

Начальник Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Руслан Хомчак становить небезпеку для Росії.

Про це заявив командир батальйону "Донбас-Україна" В'ячеслав Власенко в інтерв'ю "Апострофу", зазначивши, що хвиля негативу, яка піднялася в зв'язку з призначенням Хомчака на посаду начальника Генштабу, була інспірована з РФ.

"Проти Хомчака протягом 4,5 років велася інформаційна війна. Адже Росія продовжує воювати як в цілому проти України, так і проти окремих воєначальників, які представляють для них найбільшу небезпеку. Генерал Хомчак один з таких людей", - підкреслив Власенко.

Руслан Хомчак

Руслан Хомчак

Facebook Степана Полторака

Також видання повідомляє, що в кар'єрі Руслана Хомчака був гучний скандал, пов'язаний з добровільним батальйоном "Айдар" (зараз 24-й окремий штурмовий батальйон Сухопутних військ ЗСУ).

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За даними ЗМІ, суть скандалу в тому, що Хомчак відмовився озброювати "айдаровців" в найгарячіші дні протистояння з Росією, та ще й забороняв добровольцям вести бойові дії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Володимир Зеленський пояснив, чому призначив Хомчака, який бере участь в боях за Іловайськ, начальником Генштабу. За його словами, ЗСУ повинні стати в один рівень з кращими арміями світу.

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Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
Порохоботы, против нас действует сводный батальон мобилизованных из российських тюрем. Так что не пытайтесь вдумчиво отвечать на их бред.))))))))))))))))))) Это будет мартышкин труд.
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Иванов Петр
Иванов Петр
Ай! Ой! Ой-Ой-Ой! Были Наполеон, Гитлер, а теперь великий и ужасный Хомчак. Блин. Самим не смешно?
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леня зе
леня зе
Документальный фильм журналиста Ростислава Шапошникова о выходе из Иловайского котла 29 августа 2014 года. Рассказ о том, как генерал ВС Украины Руслан Хомчак и комбат "Днепр-1" Юрий Береза бросили и предали своих солдат.
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
леня зе, Так его за это видно и назначают,как умело он сьбался по лесопосадкам с Березой на пару,а солдаты с жарналюгами,та хуйня какая.
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леня зе
леня зе
леня зе, и как Россия может боятся своих лидей
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