Застосовуючи свою агентуру в Україні, на цьому тижні росіяни спробували створити чергову потенційну напругу у відносинах України і США. Також Кремлю зручно використовувати майданчик України для втручання у вибори Президента США. Ручних московських маріонеток тут достатньо і медіа у них свої є. Влада абсолютно бездіє.

В цьому випадку небайдужі громадяни мають задіяти усі доступні механізми для протидії таким намірам Москви і збереження партнерських відносин між Україною і США.

"Київський безпековий форум" ініціював відповідне звернення, яке підписали десятки відомих українців. Цей текст точно прозвучить у Вашингтоні. І це дуже важливо.

***

Звернення про українсько-американське стратегічне партнерство

Ми, представники українських політичних сил, громадських середовищ та експертних спільнот, з глибокою тривогою спостерігаємо, як з новою силою розгортається кампанія з втягування України у виборчі змагання в Сполучених Штатах.

В Україні високо цінують непохитну підтримку нашої незалежності, безпеки і західного курсу з боку американського народу.

Наші суспільства об’єднують цінності національної і людської свободи.

Спільні зусилля представників обох найбільших політичних партій Сполучених Штатів і всіх небайдужих американців на захист України - це великий історичний внесок у творення справжньої Об’єднаної Європи і справедливого світового ладу.

Закликаємо весь американський політикум розрізняти позицію нової України, яка виступає за єдність Заходу і діє на об’єднання світової демократії, і тими силами, які прагнуть перетворити політичні процеси в нашій країні на токсичний привід для розбрату серед наших партнерів.

Виступаємо проти недоброчесної гри на політичних протиріччях в Америці. Не обираємо жодної із сторін, а підтримуємо кожну із них так само, як вони разом допомагають нашій незалежності.

Відмежовуємо позицію нашого народу від дій політиків, інспірованих Москвою.

Засуджуємо ворожі провокації, які мають на меті віддалити наші народи.

Ми віримо у стратегічне партнерство України і Сполучених Штатів.

Не допускаймо взаємної недовіри та сумніву.

Будьмо і діймо разом у час великих випробувань.

Підписано 22-23 травня 2020 року

* * *

Арсеній Яценюк, голова Київського Безпекового форуму, Прем’єр-міністр України (2014-2016).

Олександр Турчинов, в.о. Президента України, Голова Верховної Ради України (2014), секретар Ради національної безпеки і оборони (2014-2019).

Оксана Забужко, письменниця, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка.

Йосиф Зісельс, учасник Ініціативної групи "Першого грудня", член Стратегічної ради Руху опору капітуляції.

Мирослав Маринович, проректор Українського католицького університету, в’язень сумління (1977-1987), учасник Ініціативної групи "Перше грудня".

Євген Захаров, директор Харківської правозахисної групи, голова правління Української Гельсінкської спілки з прав людини, учасник Ініціативної групи "Перше грудня".

Леонід Фінберг, Директор Центру досліджень історії та культури східноєвропейського єврейства Національного університету "Києво-Могилянська академія", головний редактор видавництва "Дух і Літера".

Ігор Козловський, в’язень російських окупантів на Донбасі, президент Центру релігієзнавчих досліджень та міжнародних духовних відносин, учасник Ініціативної групи "Першого грудня".

Лілія Гриневич, Міністр освіти України (2016-2019).

Володимир Василенко, Надзвичайний і Повноважний Посол, суддя Міжнародного кримінального трибуналу з колишньої Югославії (2001-2005), Представник України в Раді ООН з прав людини (2006-2010).

Володимир Огризко, Надзвичайний і Повноважний Посол, Міністр закордонних справ України (2007-2009).

Данило Лубківський, заступник Міністра закордонних справ України (2014), член Наглядової ради фонду "Відкрий Україну".

Іванна Климпуш-Цинцадзе, Голова Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України з Європейським Союзом, фракція "Європейська Солідарність", Віце-прем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції (2016-2019).

Юрій Щербак, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Ізраїлі (1992-1994), США (1994-1998) та Канаді (2000-2003).

Олександр Моцик, Перший заступник Міністра закордонних справ України (2004-2005), Надзвичайний і Повноважний Посол України у США (2010-2015).

Валерій Чалий, Надзвичайний і Повноважний Посол України у Сполучених Штатах (2015-2019), голова Правління Українського Кризового Медіа Центру.

Ганна Гопко, громадська діячка, Голова Комітету Верховної Ради України у закордонних справах (2014-2019).

Роман Безсмертний, Надзвичайний і Повноважний Посол, Віце-прем’єр-міністр України (2005).

Наталія Попович, співзасновниця Українського Кризового Медіа Центру, засновниця групи "One Philosophy".

Іван Васюник, голова Наглядової ради Міжнародного благодійного фонду розвитку Меморіалу жертв Голодомору, Віце-прем’єр-міністр України (2007-2010).

Соломія Бобровська, народний депутат України IX скликання, фракція партії "Голос".

Остап Семерак, Міністр екології та природних ресурсів України (2016-2019), Міністр Кабінету Міністрів України (2014), народний депутат України VI і VIII скликань.

Ірина Геращенко, народний депутат України IX скликання, співголова фракції "Європейська Солідарність", перша віце-спікер Верховної Ради України (2016-2019).

Сергій Квіт, Міністр освіти України (2014-2016), професор Національного університету "Києво-Могилянська академія".

Світлана Войцеховська, народний депутат України VIII скликання, член Наглядової ради фонду "Відкрий Україну".

Максим Бурбак, Міністр інфраструктури України (2014), народний депутат України VII-VIII скликань, керівник фракції "Народного Фронту".

Ірина Фріз, народний депутат України VIII-IX скликань, фракція "Європейська Солідарність", Міністр у справах ветеранів (2018-2019).

Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України IX скликання.

Марія Іонова, народний депутат України VIII-IX скликань, фракція "Європейська Солідарність".

Микола Рябчук, почесний президент Українського ПЕН-клубу.

Мирослава Барчук, журналістка, член Українського ПЕН-клубу.

Віталій Портников, журналіст, публіцист.

Володимир Єрмоленко, філософ, головний редактор ініціативи "UkraineWorld", директор з аналітики об’єднання "Інтерньюз-Україна".

Вахтанґ Кебуладзе, філософ, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Тарас Лютий, філософ, професор Національного університету "Києво-Могилянська академія".

Михайло Басараб, громадський діяч, співкоординатор Руху опору капітуляції.

Вікторія Пташник, народний депутат України VIII скликання.

Віктор Єленський, народний депутат України VIII скликання.

Борис Потапенко, Голова Міжнародної ради на підтримку України.

Сергій Висоцький, журналіст, народний депутат України VIII скликання.

Андрій Левус, громадський діяч, співкоординатор Руху опору капітуляції, народний депутат України VIII скликання.

Андрій Юсов, громадський діяч, співкоординатор Руху опору капітуляції, директор Школи відповідальної політики.

Олександр Сочка, народний депутат України VI і VIII скликань.

Михайло Хміль, народний депутат України VII-VIII скликання.

Мирослав Гай, громадський діяч, керівник Благодійного фонду "Мир і Ко".

Євген Бистрицький, філософ.

Катерина Смаглій, керівниця відділу міжнародного співробітництва Дипломатичної академії при МЗС України.

Микола Горбаль, поет, колишній політичний в’язень.

Володимир Дубровський, економіст.

Борис Захаров, директор Благодійного фонду "Людина і право".

Геннадій Курочка, член Правління Українського Кризового Медіа Центру.

Олексій Панич, філософ, Українського ПЕН-клубу.

Валерій Пекар, викладач бізнес-школи Національного університету "Києво-Могилянська академія".

Костянтин Сігов, філософ, громадський діяч, керівник Центру європейських гуманітарних досліджень Національного університету "Києво-Могилянська академія".

Геннадій Боряк, заступник директора Інституту історії України Національної академії наук України.

Олександр Скіпальський, почесний голова ветеранів розвідки, генерал- лейтенант.

Анатолій Подольський, директор Українського центру вивчення історії Голокосту.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!