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"Неадекватність": в "Слузі народу" заступилися за Росію

6.2т Читати матеріал російською

Перейменування Росії в Московію українцями є божевільною ідеєю.

Так прокоментував пропозицію одного зі своїх майбутніх колег по фракції кандидат в народні депутати від президентської партії Максим Бужанський в інтерв'ю "Стране".

"Цей вислів - дурниця і маячня. І не відповідає здоровому глузду. На жаль, це калька невдах", - сказав він.

Як історик він підкреслив, що таке рішення - не серйозно.

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Макс Бужанський

Макс Бужанський

Країна

"Давайте назвемо Московією, а далі що? Такими заявами ми продемонструємо неадекватність. Якщо ми хочемо, щоб до нас ставилися як до серйозних людям, то ми повинні бути серйозними людьми", - вважає Бужанський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відома українська журналістка і блогер Олена Монові жорстко розкритикувала представників команди "Слуга народу", зокрема Максима Бужанського, який несподівано для жителів Дніпра вирішив піти в політику.

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Особа
Макс Бужанський
Місце
Україна Дніпро
Тег
Партія "Слуга народу"
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Melnyk Alex
Melnyk Alex
Неадекватов очень много, в том числе таких как Бужанский. К сожалению современные медиа цитируют их высказывания, раньше их бред и мысли не распространялись дальше больничной палаты.
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Ш. Олег
Ш. Олег
Понятия не имею, кто такой этот Бужанский, но рассуждает он как здравомыслящий и адекватный человек.
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