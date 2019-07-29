"Неадекватність": в "Слузі народу" заступилися за Росію

Перейменування Росії в Московію українцями є божевільною ідеєю.

Так прокоментував пропозицію одного зі своїх майбутніх колег по фракції кандидат в народні депутати від президентської партії Максим Бужанський в інтерв'ю "Стране".

"Цей вислів - дурниця і маячня. І не відповідає здоровому глузду. На жаль, це калька невдах", - сказав він.

Як історик він підкреслив, що таке рішення - не серйозно.

Макс Бужанський Країна

"Давайте назвемо Московією, а далі що? Такими заявами ми продемонструємо неадекватність. Якщо ми хочемо, щоб до нас ставилися як до серйозних людям, то ми повинні бути серйозними людьми", - вважає Бужанський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відома українська журналістка і блогер Олена Монові жорстко розкритикувала представників команди "Слуга народу", зокрема Максима Бужанського, який несподівано для жителів Дніпра вирішив піти в політику.

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