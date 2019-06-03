"Не зрозуміло, кого вибрали": між Зеленським і Коломойським передрекли війну

Між олігархом Ігорем Коломойським і президентом України Володимиром Зеленським назріває конфлікт.

Таку думку висловив народний депутат Мустафа Найєм, уточнивши, що протистояння вже почалося між друзями-кварталівцями і людьми бізнесмена.

"За два тижні після інавгурації Ігор Коломойський розставив червоні прапорці, відзначаючи якомога більшу територію влади, на які він претендує. Іноді взагалі було незрозуміло, кого країна вибрала президентом – Зеленського або Коломойського. Але я впевнений, що відразу після парламентських виборів Володимир Зеленський спробує відновити паритет лідерства. І судячи з розвитку подій, ми ще будемо шукати відповіді на запитання, хто чиїм був інструментом - Зеленський в руках Коломойського або телеканал 1+1 в умілих руках амбітного артиста", - написав він в своєму Телеграм-каналі.

Коломойський і Зеленський

Найєм стверджує, що конфлікт між олігархом і президентом неминучий.

"Але може статися так, що, поки команда Зеленського будуватиме модернізовану державу в смартфоні, Коломойський буде "кодувати" старе добре тіньове князівство зі своїм особистим ключем безпеки терміном на п'ять років", - написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Коломойський підтвердив, що Зеленський відрікся від нього.

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