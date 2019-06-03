ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
БлогиСвіт

/Політика

"Не зрозуміло, кого вибрали": між Зеленським і Коломойським передрекли війну

1.1тЧитати матеріал російською

Між олігархом Ігорем Коломойським і президентом України Володимиром Зеленським назріває конфлікт.

Таку думку висловив народний депутат Мустафа Найєм, уточнивши, що протистояння вже почалося між друзями-кварталівцями і людьми бізнесмена.

"За два тижні після інавгурації Ігор Коломойський розставив червоні прапорці, відзначаючи якомога більшу територію влади, на які він претендує. Іноді взагалі було незрозуміло, кого країна вибрала президентом – Зеленського або Коломойського. Але я впевнений, що відразу після парламентських виборів Володимир Зеленський спробує відновити паритет лідерства. І судячи з розвитку подій, ми ще будемо шукати відповіді на запитання, хто чиїм був інструментом - Зеленський в руках Коломойського або телеканал 1+1 в умілих руках амбітного артиста", - написав він в своєму Телеграм-каналі.

Новини
Зеленський призначить в СБУ людей Коломойського і Авакова: що відомо

Коломойський і Зеленський

Коломойський і Зеленський

Найєм стверджує, що конфлікт між олігархом і президентом неминучий.

"Але може статися так, що, поки команда Зеленського будуватиме модернізовану державу в смартфоні, Коломойський буде "кодувати" старе добре тіньове князівство зі своїм особистим ключем безпеки терміном на п'ять років", - написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Коломойський підтвердив, що Зеленський відрікся від нього.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Особи
Ігор КоломойськийВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
9
4
Смішно
1
Цікаво
3
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Dell Alex
Dell Alex
"Иногда вообще было непонятно, кого страна выбрала президентом – Зеленского или Коломойского." Наивный афганский мальчик Мустафа... Ему непонятно )))) Он ведь думал, что голосовал за Зеленского, как 73% таких же дурачков... А теперь до него медленно начинает доходить, кто же в Украине нынче президент.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки